經濟

泓富去年盈轉虧 每單位分派微跌

【明報專訊】泓富產業（0808）去年受到市况不明及面對挑戰重重，期內又向租戶提供多項紓困措施，全年物業收入淨額按年跌2.2%至3.58億元；可分派收入則按年跌0.7%至2.73億元。受到投資物業公平值減少9.82億元影響，由盈轉虧，基金單位持有人應佔虧損8.35億元。每基金單位末期分派為0.0892元，按年微跌0.3%。泓富昨日收市報2.55元，跌0.78%。

集團的物業組合出租率仍然企穩96.1%的水平。泓富指，在不明朗經濟前景籠罩下，企業租戶藉辦公室空間重置冀節省成本，並因業務模式轉變或營運合併而將寫字樓遷往租金較相宜的大廈。

集團透露，今年將續推行資產增值措施，並會審慎制定回本期，當中主要項目紅磡都會大廈地下大堂之翻新工程將會融合大廈科技及設計，提升後之大廈形象將強化及作市場推廣，以捉緊即將於明年沙中線位於紅磡站及金鐘站的最終階段落成的機遇。

整體物業估值跌8.8%

期內泓富旗下物業估值全線下跌，整體估值為101.47億元，按年減少8.79%，當中紅磡都會大廈按年減少2.9億元，只有30.8億元。觀塘泓富廣場的估值只有16.84億元，按年減少2.05億元。前述兩項物業相對減值最大。整體成本對收益比率維持在去年的20.9%水平。負債總額佔資產總額比率為28.2%，按年增加3個百分點。

相關字詞﹕觀塘泓富廣場 都會大厦 泓富產業

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