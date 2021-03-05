經濟

越房全年每基金單位分派減18%

【明報專訊】越秀房託（0405）2020年分派總額近6.49億元（人民幣，下同），按年跌14.8%，末期每基金單位分派為0.0999元，按年跌約5%。去年每基金單位分派為0.1985元，按年跌17.5%，不過整體年化分派收益率為6.07%（分派相對於股價），按年升0.93個百分點。

去年越秀房託收入按年跌14.5%，至17.59億元，期內的融資總體年利率為3.01厘，按年跌119個基點（1厘等於100個基點）。行政總裁兼執董林德良指出，集團主動管理融資成本，當中單是年初發行了4億美元2026年到期的2.65厘有擔保票據，已較舊債成本4.99厘為低，令到2021年減省5500萬元利息，相當於貢獻9%的分派，成效立竿見影。香港銀行同業拆息（HIBOR）處於低位有利成本下降，目前整體利息成本約在2.57厘。下半年集團僅有3億至5億元債務需處理。

去年越秀房託旗下物業整體出租率為92.8%，按年升0.2個百分點。

不過部分項目受疫情影響較大，當中屬於成熟型物業的批發市場白馬大廈，經營收入跌22.8%至2.878億元，截至2020年底的租約單價跌至535.4元，較2019年底的632.4元跌15.3%，出租率亦由2019年底的100%跌至94%。

不過林德良形容項目「已在重新出發的過程」，因去年已為白馬大廈做租戶結構優化及調整，增強項目抗風險能力，當中把一、二樓重修成「時尚中心」重新出租，租金大幅提升，2021年目標亦是重回100%出租率。

白馬大廈重整租戶結構

冀今年返100%出租率

至於同受疫情影響的武漢項目的3年保障安排已完結，但林德良認為，武漢物業出租率由2019年的81.2%升至2020年底的89.9%，相信未來一年或可達95%。

相關字詞﹕林德良 利息成本 白馬大廈 越秀房託

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