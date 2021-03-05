經濟

創興銀行貸款增20%贏同業

【明報專訊】向來在貸款市場表現進取的創興銀行（1111），去年貸款增長高達20%，高於同業，但由於金融資產淨減值損失按年增逾兩倍，拖累純利按年跌22%，至14.8億元。

去年純利跌22% 全年派息減41%

集團昨日公布去年業績，績前股價收報9.99元，無升跌。集團宣派末期息每股0.23元，全年共派0.34元，按年少派41.38%，派息比率按年減少約8個百分點至24.54%。副主席兼行政總裁宗建新解釋，該行需要保存資本，以應付疫情帶來的經營不確定及長期業務發展。

創興去年淨利息收入跌10.22%至29.27億元，淨息差收窄0.28百分點至1.34厘，隨着第四季拆息按季上升，宗建新表示，第四季淨利息收入回升。他認為，港元拆息已沒太大下降空間，內地票據貼現率由去年2.3厘升至現時約4厘，有助提升資產收益，有信心今年淨利息收入會好過去年。

內地收入佔比首超兩成

內地業務受惠貸款增長，去年稅前溢利上升52%至5.01億元，營業收入按年上升17.59%至8.18億元，佔該行收入首次超過兩成。除了因為年內人民幣升值6%，宗建新表示，該行貸款增長動力來自國企、行業龍頭和都市更新，將會繼續加強投入內地業務。業務增長令該行核心一級資本比率按年下跌1.01個百分點，至11.27%，宗建新表示會加強資本管理，希望保持資本充足率在現有的水平，不過未有回應是否會再集資。

受新冠疫情影響，創興去年金融資產淨減值損失為4.22億元，按年上升2.06倍，截至去年底的不履行貸款比率為0.65%，按年上升0.32個百分點。宗建新表示，內地近年不良貸款保持零水平，本港企業經營困難，不過經排查後未有發現大幅惡化，有信心可以保持資產質量。

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