經濟

奢侈品牌棄港北上 吳天海：大勢所趨

【明報專訊】去年市場傳出，奢侈品牌LV位於九倉置業（1997）旗下時代廣場的分店，每月租金高達500萬元，最終因九置拒絕減租選擇結業。LV及同屬LVMH集團的Fendi近日確認關閉時代廣場的分店。九置主席兼常務董事吳天海表示，不方便評論個別租戶情况，但認為奢侈品牌減少在港投資是大趨勢，品牌決定關閉哪間分店，當中涉及不同因素。

他指出，大部分奢侈品牌在過去兩年已改變對香港的看法，並非單一商場面對的問題，而是香港相對於內地市場發展，不再如以往般重要，是無法阻擋的大趨勢。他又指，當品牌決定縮減分店時，有不同因素衡量，如哪一分店租約最快期滿，否則撤舖將牽涉高昂的違約金。

指商家對港看法變 非商場問題

他強調，有品牌看淡市場，亦有部分品牌「無咁睇淡」，市道不是絕對悲觀。有部分商戶已回復信心，認為雖然現時不是最好情况，但可能明天會更好，零售市况較旺時難以爭取商場熱門位置，「無咁旺就有機會攞到」。他指有個別商戶趁空檔快人一步，集團亦有重要商戶願意在此時簽署大舖租約，並投資裝修，形容情况是「有人辭官歸故里，今日亦有好多人漏夜趕科場」。

至於香港網購趨勢，吳天海認為主要以日用品為主，奢侈品網購不普遍，相信疫情穩定下來，市民願意多外出，對實體零售影響不大。

根據業績報告，去年Lululemon在海港城開設香港最大旗艦店；奢侈品牌如Alexander McQueen、Hermès等亦將店舖擴充成旗艦店。

相關字詞﹕九倉置業 時代廣場 海港城

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