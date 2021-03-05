奢侈品牌棄港北上 吳天海：大勢所趨

他指出，大部分奢侈品牌在過去兩年已改變對香港的看法，並非單一商場面對的問題，而是香港相對於內地市場發展，不再如以往般重要，是無法阻擋的大趨勢。他又指，當品牌決定縮減分店時，有不同因素衡量，如哪一分店租約最快期滿，否則撤舖將牽涉高昂的違約金。

指商家對港看法變 非商場問題

他強調，有品牌看淡市場，亦有部分品牌「無咁睇淡」，市道不是絕對悲觀。有部分商戶已回復信心，認為雖然現時不是最好情况，但可能明天會更好，零售市况較旺時難以爭取商場熱門位置，「無咁旺就有機會攞到」。他指有個別商戶趁空檔快人一步，集團亦有重要商戶願意在此時簽署大舖租約，並投資裝修，形容情况是「有人辭官歸故里，今日亦有好多人漏夜趕科場」。

至於香港網購趨勢，吳天海認為主要以日用品為主，奢侈品網購不普遍，相信疫情穩定下來，市民願意多外出，對實體零售影響不大。

根據業績報告，去年Lululemon在海港城開設香港最大旗艦店；奢侈品牌如Alexander McQueen、Hermès等亦將店舖擴充成旗艦店。