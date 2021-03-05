九置去年轉蝕79億 指市道難言見底 海港城商場收入跌28% 全年派息削近三成

明報記者 蕭嘉聰

九置旗艦項目海港城去年總收入下跌25%，營業盈利跌29%，單計商場部分，收入及營業盈利更下跌28%及34%，受本地消費意欲疲弱、商場租務活動放緩影響，去年底錄90%出租率，較前年底下跌7個百分點。時代廣場去年收入跌18%，營業盈利跌24%，至去年底商場出租率為93%，較前年底跌4個百分點。

吳天海指出，旗下商場於去年第四季銷售已重拾升軌，踏入今年暫只有1月數據，未有2月的實際數字，不過人流在農曆新年前後有所好轉，例如海港城停車場明顯爆滿，「兩年前肯定無咁旺」，反映本地消費有所恢復，租戶亦較為放心，但仍欠缺遊客生意。今年出租率表現將視乎疫情而定，希望可盡快受控，當品牌重拾信心，就會陸續開設新店或保留舊店。

農曆年人流好轉 仍乏遊客生意

集團去年為租戶提供租金寬減，市場推廣支出亦增加3倍，令商場現金流淨額下跌36%。吳天海指出，寬減是因為當時租戶支付的租金較高水平，現時租約已陸續完結，經調整租金已減輕不少。

他又指，舊約租戶亦會考慮是否需要支援，去年推出的優惠券換領計劃表現不錯，今年將維持高推廣水平，並陸續推出更多招數。但他強調，寬減租金只是「零和遊戲」，關鍵是市道好轉才能達成雙贏局面，認為何時通關將是重點。

至於政府派發5000元電子消費券，他認為執行上並不輕易，加上數月後才推出，會減低效用，但意念正確，希望可帶來槓桿效應，令「一蚊等於幾蚊」。

酒店收入跌63% 營業虧損4.5億

九置旗下酒店業務去年因入境旅客絕迹受重創，入住率暴跌，收入按年下跌58%至6.3億元，如撇除政府補貼，酒店收入下跌63%至5.6億元，營業虧損4.49億元。被問到集團是否被動應對疫境，吳天海直言，今次並非單一公司面對疫境，全港零售及酒店業亦面對同樣問題，應由財政司長及特首回應；現時大環境未明朗，集團會致力搶佔本地市場份額，吸納更多本地客，不過酒店Staycation生意有限，今年首兩個月依然艱苦。