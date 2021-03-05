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百度港上市過關 料最快下周招股

【明報專訊】據彭博報道，港交所（0388）已批准百度（BIDU）在香港第二上市，百度計劃最快在下周開始招股。美銀、中信里昂證券、高盛為安排行。另據報嗶哩嗶哩（BILI）（即B站）預計於下周尋求通過港交所上市聆訊。

汽車之家首日超購3.8倍

美股回流的中概股汽車之家（2518）昨首日招股，綜合9家券商數據，汽車之家孖展最新錄得28.97億元，以公開發售部分集資約7.62億元計，相當於超額認購3.8倍。當中富途借出15.51億元，是目前借出孖展最多券商，其次是華盛證劵借出3億元，耀才和輝立亦各借出2億元。

汽車之家的公開招股期由3月4日（昨日）至3月9日（下周二），汽車之家香港上市將發售3029萬股股票，每股發行價最高為251.8元，集資最多76.27億元。汽車之家港股每手100股，一手入場費達25,433.74元，將於15日香港主板掛牌上市。

南豐旗下擬SPAC融資6億美元

另外，據彭博引述消息人士透露，南豐集團旗下的新風投資，計劃通過在美國設立兩個「空白支票」公司（即特殊目的收購公司，簡稱SPAC），融資高達6億美元。新風投資於2016年成立，由前香港財政司長梁錦松和吳啟楠聯合創辦。梁錦松擔任公司董事長，他曾擔任黑石私募股權的亞洲負責人；吳啟楠擔任公司執行長，他曾是黑石的董事總經理。

明報記者

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