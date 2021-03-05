憂削補貼 新能源股急挫

信義光能插近15% 龍源兩日均跌逾一成

港股之中，以信義光能（0968）跌勢最急，全日跌14.7%至13.14元，即使周一公布業績後獲大行唱好亦無助止跌。信義玻璃（0868）亦跌逾6%，福萊特玻璃（6865）及洛陽玻璃（1108）均跌逾一成；風電方面，龍源電力（0916）連續兩日跌逾一成，昨跌14.6%，報9.07元。金風科技（2208）亦跌12.1%。

國家能源局網站目前未有發布上述意見稿，據內地傳媒引述，意見稿提到把新能源消納問題與補貼問題一併處理。近年中央鼓勵清潔能源，以致各地出現大量的風電與太陽能發電站，但電網設施未能跟上，以致消納能力不足，造成「棄風」、「棄光」的現象。

減補貼確保發電消納 憂影響回報率

是次意見稿提出保障併網，由各省以項目上網電價或同一業主在運補貼項目減補金額等為標準，開展「競爭性配置」。這意味如果企業減少補貼將優先獲得保障性的消納額度。由於要減少補貼才能確保項目發電獲消納，市場憂慮新能源項目的回報率會因此降低。