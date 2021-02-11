經濟

科指再挫逾半成 11天瀕技術熊市 續受美債息牽連 拖累恒指跌643點

【明報專訊】港股反彈乏力，持續出現「日升日跌」走勢。繼周二勁彈逾700點後，昨日一度幾近蒸發日前升幅。昨天科指急跌5.8%領跌，收報8819點；自2月18日盤中見過11,000點高位以來，僅11個交易日已累計跌逾19%，接近技術熊市（高位跌20%）。恒指夜期曾跌穿二萬九，昨晚納指早段仍挫逾1%，截至晚上11時，恒指夜期報29,005點，低水232點。

明報記者 蔡穎霖

憂慮美國聯儲局收水，納指至本周三已從高位累跌近9%，但個別焦點股如特斯拉（Tesla）已從高位累跌近三成，拖累「女股神」Cathie Wood旗下基金ARKK累跌逾兩成，墮入熊市。

恒指夜期曾跌穿29000點

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，日前10年期美債孳息重上1.5厘，美股全線急挫，反映市場風險胃納收細，增長型股份及科技股走勢必受拖累，強調投資者不宜沾手。他認為，短線可關注舊經濟、金融股，亦有待觀望兩會會否推出任何貨幣相關政策。

恒指昨早承接美股跌勢，低開354點，收報29,236點，跌643點，成交2244億元，較上日增加21.26%。國指跌340點或2.92%，報11,325點。科指最低見8807點，收市仍插546點或5.8%，報8819點。美國債息上揚，影響科技股估值，科指32隻成分股全跌，當中微盟集團（2013）跌12.8%；金山軟件（3888）跌12.3%。

北水續沽科技股 美團淨流出10億最多

北水亦繼續沽售科技股，合共走資43.32億元，當中以美團（3690）淨沽10.23億元最多，拖累其股價收跌8.7%，報340元。之前一直獲北水大幅撈入的騰訊控股（0700），昨錄得淨流出8.91億元，收市報690元，跌4.6%。

藍籌股以藥明生物（2269）跌幅最大，昨挫10.2%至92元，因該公司的美國合作方Vir Biotechnology的臨牀實驗被叫停，拖累藥明系股價全線下滑（見表）。

人大代表提規範電子煙 思摩爾挫14%

全國兩會今天於北京舉行，國策相關股於開幕前夕急跌。因擔憂中國推出新能源新規，風電及太陽能股憂補貼減，相關股份股價受挫（見另稿）。內地傳媒報道，貴州的全國人大代表何琳提出規範電子煙行業的建議，以保障青少年，思摩爾 （6969）一度重挫15%，收報61.7元，跌14.3%；中煙香港（6055）收跌7.1%；中國波頓（3318）跌6.2%。另外，此前遭官媒新華社點名批評的泡泡瑪特（9992），市場早已有政策憂慮，該股亦在昨日兩會前夕被拋售，全日急挫11.4%，收報83.6元。

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