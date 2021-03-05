共居企業Weave Living 2.95億購醫院道全幢　

Weave Living創辦人兼集團行政總裁Sachin Doshi表示，上述物業為集團2020年重塑品牌後首宗收購，將改裝成多戶房屋（Multi-Family）項目，預計今年第三季開幕。土地註冊處顯示，醫院道6至8號原業主2012年2.48億元購入上述物業，即持貨約9年，帳面獲利4700萬元或19%。

粉嶺樂業路全幢工廈 2.7億易手

另一方面，粉嶺區再錄全幢工廈成交，第一太平戴維斯香港副董事總經理蕭兆新表示，粉嶺樂業路5號川田工貿廣場2期全幢易手，總樓面涉逾4.3萬方呎，成交價2.7億元，折合呎價約6178元。

資料顯示，物業原由華基地產投資有限公司持有，屬全新工廈，樓高9層、總共53伙，面積約600至1800方呎，總樓面約43,836方呎。原業主打算拆售，售價由300餘萬元起，及後獲買家洽購，故全幢出售。

九如坊舖3230萬沽 31年升10倍

商舖方面，中環九如坊2至4號舖位最近易手，商舖面積約750方呎，閣樓面積約500方呎，合共約1250方呎，連租約以3230萬元成交，呎價2.58萬元。商舖現由餐廳租用，月租4萬元，即買家享租金回報約1.5厘。原業主1990年295萬元購入，持貨約31年，帳面獲利約2935萬元或約10倍。