經濟

將軍澳首季料逾千宗成交破紀錄

【明報專訊】農曆新年後樓市氣氛全面回升，多個屋苑成交量均增加，其中將軍澳區由於多個新屋苑3年額印期陸續解封，為區內提供不少新二手盤源，令二手成交急增。中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳區本月首4日已錄得約40宗二手買賣個案，上月全月錄得354宗二手成交，連同1月份，兩個月已錄得743宗，反映市况暢旺，預料今年首季有機會突破千宗二手成交，為區內二手成交宗數首破千宗水平的季度。

MONTEREY兩房1050萬 3年升四成

其中區內半新盤MONTEREY已錄得本月第2宗二手成交。香港置業分區董事劉浩勤表示，MONTEREY 5座高層J室，實用面積584方呎，2房連儲物室間隔，成交價1050萬元，實呎17,979元，屬市價。原業主2018年3月以743萬元買入單位，3年額印期剛鬆綁，帳面獲利307萬元或逾四成。

青衣本月首4日17宗 超上月同期3倍

除了將軍澳外，青衣二手交投亦暢旺。中原高級區域營業經理陳輝麟表示，青衣區本月首4日暫錄17宗二手成交，比上月同期4宗增逾3倍，其中青怡花園1座中高層D室，實用面積547方呎，3房套房間隔，以788萬元成交，實呎14,406元。原業主2014年以501萬元購入單位，帳面獲利287萬元或57％。

深9複式4700萬沽 10年料蝕140萬

另外，部分屋苑仍錄得一手業主蝕讓個案，市場消息稱，以往屢錄二手蝕讓的深灣9號，其中位於2座高層C室，屬複式單位，享海景及雅致裝修，實用面積1355方呎，4房3套連工人套房間隔，業主原以5250萬元放盤，經議價後減價550萬元或約一成，以4700萬元連車位易手。資料顯示，原業主2011年以4476萬元購入單位，其後再於2012年以160萬元購入車位，總購入價為4636萬元，現帳面僅升約64萬元，若連使費計料實蝕約140萬元或約3％。

沙田九肚玖瓏山再錄二手蝕讓。中原分行經理許秋偉表示，玖瓏山錄得本月首宗成交，單位為月瓏閣3座中層E室，實用面積692方呎，2房間隔，以930萬元沽出，實呎13,439元。原業主2014年951萬元購入單位，持貨7年，帳面蝕讓約21萬元，若連同使費計料實蝕約65萬元或7％。

相關字詞﹕蝕讓成交 玖瓏山 破紀錄 深灣9號 青衣 成交回升 將軍澳

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