經濟

尚悅‧天城推兩年先住後付計劃

【明報專訊】新盤市場聚焦昨日開價的西南九龍長沙灣維港滙I之際，恒地（0012）旗下已屆現樓的元朗唐人新村洋房項目尚悅‧天城亦快將登場；恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，尚悅‧天城最快下周公布銷售安排，並預告提供4種付款方法，當中包括「730天長成交計劃」及「730天先住後付計劃」，兩者料均可選用發展商提供的備用按揭貸款。

林達民續稱，若買家選用「730天先住後付計劃」，須於簽署臨時買賣合約時付樓價5％，再於30天內付樓價5％，之後可申請以許可人身分提前入住，並於730天、即兩年內支付樓價90％，預料計劃可受換樓客歡迎。

雲端複式4111萬沽 實呎2.4萬

事實上，新界一手特色戶承接力不俗；新地（0016）沙田九肚麗坪路雲端，最新以4111.2萬元售出APEX第2座地下及1樓複式B室，實用面積1713方呎連565方呎花園、實呎2.4萬元，為樓盤3月首宗一手成交。華懋青山公路琨崙亦新錄本月首宗一手成交，透過招標以2862萬元（連車位），售出青玥琳25A號屋，實用面積2389方呎、實呎1.19萬元。另今年暫時未有全新樓盤推售的新地，旗下提供101伙的太子道西Prince Central，預料最快今日公布開價。

Prince Central最快今日開價

雖然市場氣氛熾熱，但仍有個別新盤買家撻訂跳船。據本報統計，3月迄今主要新盤暫時累錄約5宗撻訂，最新兩宗來自恒地大角嘴利奧坊‧曦岸、及嘉華（0173）大埔白石角嘉熙，所涉取消交易單位同屬一房戶，相關買家料各遭沒收5％和10％訂金，分別涉逾31萬和66萬元。

相關字詞﹕嘉熙 利奧坊‧曦岸 尚悅‧天城

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