經濟

維港滙實呎2.46萬 開放式642萬起 返年半前同區南昌站匯璽III平均呎價

【明報專訊】新春過後多個樓盤接連推出，其中「地王」項目、會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙I，昨公布首張價單，108伙折實平均實呎24,628元，與同區新地（0016）南昌站匯璽III於2019年9月第二批單位折實均呎相若；最低折實價約641.6萬元入場，屬開放式間隔。發展商表示，今批單位約有15％至20％折讓，項目今日起收票，最快下周首輪銷售。

明報記者 林尚民

預計2023年3月落成、樓花期約24個月的維港滙I，提供524伙，昨日公布的首張價單涉及108伙。會德豐地產常務董事黃光耀表示，維港滙I首批單位包括12個開放式、39個1房、49個2房及8個3房單位，定價802萬至2755.6萬元，實呎27,486至33,241元，平均實呎30,785元。發展商提供最高20％折扣，折實價由641.6萬至2204.4萬元，折實實呎21,989至26,593元，折實平均實呎24,628元。值得留意的是，建期付款提供最高16.5％折扣，與即供折扣僅相差3.5個百分點。

今起收票 最快下周首輪銷售

若對比同區樓盤，新地南昌站上蓋匯璽III，2019年9月公布的2號價單，折實平均實呎24,340元，即現時維港滙I首張價單，與匯璽III約一年半前的售價水平相若，而現時匯璽二手平均成交實呎則約24,556元。

今張價單售價最低的單位為3B座7樓H室開放戶，實用面積277方呎，定價802萬元，折實641.6萬元，折實實呎23,162元；上述匯璽III 2號價單，實用面積275方呎開放式戶，入場費則約614.9萬元，實呎22,360元。不過，今次推出的維港滙I全數單位均享不同程度的海景，匯璽III細單位則主要望市區景。

首批近半單位折實低於千萬

事實上，黃光耀亦稱，參考同區新盤餘貨，近日海景戶成交實呎約2.7萬至3萬元，維港滙I首張價單約有15％至20％折讓。信置營業部聯席董事田兆源亦形容，項目開價屬「超級開心價」，認為單位有很大升值潛力，預料未來加推有加價空間。他補充，今批單位有51伙、即約47％折實價低於1000萬元，今張價單以定價計市值約14億元，折實則約11億元。

另就價單所見，發展商為買家提供高成數按揭，其中4個3房單位可獲發展商提供一按計劃，最高為樓價八成，首3年按息為P減2.5厘（P為5厘），第4、5年為P，其後則為P加1.5厘，年期最長25年，而所有2、3房買家則可獲發展商提供最高樓價25％二按，一、二按合共不多於樓價八成，年期最長20年，二按首兩年免息免供，第三年息口為P減2.5厘，其後則為P。

相關字詞﹕匯璽iii 新盤開價 信置 會德豐 維港滙I

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