領展派息增長放緩 股價難返高位

本身是上海人的鍾允早前曾親自考察該購物商場，認為領展收購此項已發展頗成熟的物業，反映領展在本港以外拓展的穩健策略，料領展未來每年每股派息增長低於10%，現價已屬合理值。

購滬高級商場 穩健策略

鍾允指出，是次領展收購的七寶萬科廣場，位於屬上海郊區、離市中心有一小時車程的閔行區，附近便是華潤置地（1109）旗下集購物商場、寫字樓及酒店的綜合商業體「萬象城」，兩大項目均於數年前落成，他亦曾應潤地邀請進行實地考察。他認為，除萬象城管理出色外，七寶萬科廣場引入新加坡的專業團隊作管理，同樣經營得頗理想，並且獲Apple Store進駐至今。

根據鍾允的分析，由於七寶萬科廣場現時管理水平及租戶組合已頗佳，領展收購該購物商場50%權益後，藉資產提升計劃（Asset Enhancement Initiatives、AEI）來提升租值的空間有限。

鍾允認為，由於領展在本港融資成本頗低，是次收購七寶萬科廣場，料租金回報率將高於融資成本，故此仍屬於可以為股東增值的收購行動，但整體投資回報率料不會太高，符合領展近年在本港以外拓展的穩健策略，「領展早前收購的澳洲及英國寫字樓，都已與租客簽訂長期租約，每年按通脹加租，這樣的話，領展每股派息增長潛力便不會太高，大家若要求派息每年增長10%，對它來說便比較困難，在這種情况下，我覺得領展股價在70多元已屬合值理，很難重返歷史高位（2019年7月最高報99.8元）」。

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