內地置業 一二手稅費大不同

明報記者 黃清瑤

在香港，無論買入一手或二手物業，雜費開支主要是物業印花稅、律師費、經紀人佣金等。但在內地買賣一、二手物業的雜費有很大差異，一般而言，二手物業的雜費開支高過一手。根據《中華人民共和國契稅法》，一手物業雜費開支主要有契稅、房屋維修基金及印花稅。若買家為首次置業，買入90平方米以下物業，須繳付樓價1%契稅，90平方米以上物業契稅為1.5%。若買入第二套90平方米以上物業，契稅為2%。如買家擁有第三套或更多物業，不論面積有多大，契稅統一為3%。印花稅則為樓價的0.05%。

物業愈多 契稅愈高

此外，法例下會按需要徵收房屋維修基金，如維修基金不敷使用時，經當地房地產行政主管部門批准，有需要時按照住宅面積的比例向住戶籌集，而毋須每年繳費。收費會以物業層數而定，如樓高4至7層稱為多層，徵費為每平方米50元（人民幣‧下同）；樓高8至12層稱為小高層，徵費為每平方米70元；12層以上為高層，徵費為每平方米85元。

假設在內地首次置業，買入100平方米的高層住宅，而樓價為250萬元，雜費開支包括3.75萬元契稅、8500元房屋維修基金及1250元印花稅，總額合共4.725萬元。如購入第二套一手物業，總雜費開支為8.475萬元。

相比之下，二手物業稅費則更多更複雜，契稅方面，收費標準與一手物業相同，主要是由買家繳付，至於賣方須另繳增值稅及個人所得稅。增值稅方面，如賣方持有物業不足兩年，稅費為樓價的5.3%。若持有兩年以上，要按房產性質而定，如屬普通住宅則免收稅費，非普通住宅須繳付升值部分的5%。假如業主持有非普通住宅超過兩年，買入價由100萬元上升至160萬元，就要繳付60萬元的5%，即3萬元作為增值稅。

轉售增值稅 分普通及非普通住宅

那麼如何界定普通住宅及非普通住宅呢？一般來說，非普通住宅是指建築面積大於120平方米，或用作商業用途物業如別墅、高端公寓等。非普通住宅的另一特性是建築容積率在1.0以下，容積率是指建築密度，若建築密度愈低，舒適度愈高。而普通住宅的容積率一般在1.0以上，建築面積小於120平方米，及實際成交價低於市價的1.2倍以下。

除此之外，另要付2%至3%的買賣中介費，由買賣雙方共同承擔。如買家向銀行申請按揭，亦要繳付貸款的0.1%作銀行評估費。另外，賣方有約1%的個人所得稅及1%的土地出讓金等稅費。

清水房或更容易轉售

在購買物業時，若選購樓花、一手或二手物業，很多時候會遇上清水房，即不帶裝修的單位。事實上，內地裝修物料及工人薪金比香港廉宜，如用料較好的中高檔設計，每平方米裝修費約1200元至1800元不等，以120平方米單位為例，裝修費約14.4萬元至21.6萬元不等。因此不少買家喜歡自行為家居設計，因此帶裝修的單位則未必吸引。

昔日，內地不少城市都有限購政策，又要求置業人士出示社會保險證明。不過自2019年11月，港人則不在此限，在粵港澳大灣區建設領導小組的同意下，推出7項便利港人在大灣區生活措施，當中包括放寬港人到大灣區9個城市買樓，並可豁免繳交社保條款。因此，現時港人可在限購城市安心置業（見表）。

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