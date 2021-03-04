經濟
活在灣區

香港地產

內地置業 一二手稅費大不同

【明報專訊】不少港人都會考慮在內地置業，主要是用於退休或用作出租投資，不同地區的投資策略會有分別，例如一些退休人士會在江門、惠州買入一手物業作退休自住，投資者或會考慮買入廣州、深圳或中山的二手物業用作出租，購入一二手樓的稅費亦有分別，投資者有何須注意呢？

明報記者 黃清瑤

在香港，無論買入一手或二手物業，雜費開支主要是物業印花稅、律師費、經紀人佣金等。但在內地買賣一、二手物業的雜費有很大差異，一般而言，二手物業的雜費開支高過一手。根據《中華人民共和國契稅法》，一手物業雜費開支主要有契稅、房屋維修基金及印花稅。若買家為首次置業，買入90平方米以下物業，須繳付樓價1%契稅，90平方米以上物業契稅為1.5%。若買入第二套90平方米以上物業，契稅為2%。如買家擁有第三套或更多物業，不論面積有多大，契稅統一為3%。印花稅則為樓價的0.05%。

物業愈多 契稅愈高

此外，法例下會按需要徵收房屋維修基金，如維修基金不敷使用時，經當地房地產行政主管部門批准，有需要時按照住宅面積的比例向住戶籌集，而毋須每年繳費。收費會以物業層數而定，如樓高4至7層稱為多層，徵費為每平方米50元（人民幣‧下同）；樓高8至12層稱為小高層，徵費為每平方米70元；12層以上為高層，徵費為每平方米85元。

假設在內地首次置業，買入100平方米的高層住宅，而樓價為250萬元，雜費開支包括3.75萬元契稅、8500元房屋維修基金及1250元印花稅，總額合共4.725萬元。如購入第二套一手物業，總雜費開支為8.475萬元。

相比之下，二手物業稅費則更多更複雜，契稅方面，收費標準與一手物業相同，主要是由買家繳付，至於賣方須另繳增值稅及個人所得稅。增值稅方面，如賣方持有物業不足兩年，稅費為樓價的5.3%。若持有兩年以上，要按房產性質而定，如屬普通住宅則免收稅費，非普通住宅須繳付升值部分的5%。假如業主持有非普通住宅超過兩年，買入價由100萬元上升至160萬元，就要繳付60萬元的5%，即3萬元作為增值稅。

轉售增值稅 分普通及非普通住宅

那麼如何界定普通住宅及非普通住宅呢？一般來說，非普通住宅是指建築面積大於120平方米，或用作商業用途物業如別墅、高端公寓等。非普通住宅的另一特性是建築容積率在1.0以下，容積率是指建築密度，若建築密度愈低，舒適度愈高。而普通住宅的容積率一般在1.0以上，建築面積小於120平方米，及實際成交價低於市價的1.2倍以下。

除此之外，另要付2%至3%的買賣中介費，由買賣雙方共同承擔。如買家向銀行申請按揭，亦要繳付貸款的0.1%作銀行評估費。另外，賣方有約1%的個人所得稅及1%的土地出讓金等稅費。

清水房或更容易轉售

在購買物業時，若選購樓花、一手或二手物業，很多時候會遇上清水房，即不帶裝修的單位。事實上，內地裝修物料及工人薪金比香港廉宜，如用料較好的中高檔設計，每平方米裝修費約1200元至1800元不等，以120平方米單位為例，裝修費約14.4萬元至21.6萬元不等。因此不少買家喜歡自行為家居設計，因此帶裝修的單位則未必吸引。

昔日，內地不少城市都有限購政策，又要求置業人士出示社會保險證明。不過自2019年11月，港人則不在此限，在粵港澳大灣區建設領導小組的同意下，推出7項便利港人在大灣區生活措施，當中包括放寬港人到大灣區9個城市買樓，並可豁免繳交社保條款。因此，現時港人可在限購城市安心置業（見表）。

[活在灣區]

上 / 下一篇新聞

港1月網購升逾九成 續「跑贏大市」 整體零售跌13.6% 業界：短期難爆發性增長
港1月網購升逾九成 續「跑贏大市」 整體零售跌13.6% 業界：短期難爆發性增長
零售協會：派電子消費券 日常用品較受惠
零售協會：派電子消費券 日常用品較受惠
港PMI重返擴張區 經營情緒逾6年最佳
港PMI重返擴張區 經營情緒逾6年最佳
賽生首日險守招股價
賽生首日險守招股價
中芯延長ASML採購協議 去年斥近百億買設備
中芯延長ASML採購協議 去年斥近百億買設備
王冬勝倡大灣區金融牌照互通
王冬勝倡大灣區金融牌照互通
恒指急彈近800點 料20天線爭持 消化印花稅「誤會」 舊經濟股跑贏科技股
恒指急彈近800點 料20天線爭持 消化印花稅「誤會」 舊經濟股跑贏科技股
股債齊跌 上月MPF回報近抹掉
股債齊跌 上月MPF回報近抹掉
星展：港樓市需求強 料續平穩
星展：港樓市需求強 料續平穩
余偉文：港債市被低估 佔亞洲發行額領先英國星洲
余偉文：港債市被低估 佔亞洲發行額領先英國星洲
創科實業全年純利升30% 派息增逾四成
創科實業全年純利升30% 派息增逾四成
補貼「擾亂市場秩序」 美團被罰150萬人幣
補貼「擾亂市場秩序」 美團被罰150萬人幣
報告料港3年後邁向無現金化 現金佔店內消費將跌至1.6％ 亞太區最低
報告料港3年後邁向無現金化 現金佔店內消費將跌至1.6％ 亞太區最低
港新業務少賺六成 保誠擬攻獨立產品
港新業務少賺六成 保誠擬攻獨立產品
億京粉嶺工廈拆售 首批42伙762萬元入場
億京粉嶺工廈拆售 首批42伙762萬元入場
平安壹賬通銀行擬攻初創零售中小企
平安壹賬通銀行擬攻初創零售中小企
中集安瑞科伙挪威公司 生產四型儲氫瓶
中集安瑞科伙挪威公司 生產四型儲氫瓶
英擬改例吸SPAC倫敦上市 容許雙重股權架構 盼保金融樞紐地位
英擬改例吸SPAC倫敦上市 容許雙重股權架構 盼保金融樞紐地位
美10年債息再逼1.5厘 科技股受壓
美10年債息再逼1.5厘 科技股受壓
美金沙沽清美物業 獲逾484億
美金沙沽清美物業 獲逾484億
張兆聰：補貼有變 信義光能跌過龍博反彈
張兆聰：補貼有變 信義光能跌過龍博反彈
李曉佳：證監轉軚接受SPAC 內地資金作祟
李曉佳：證監轉軚接受SPAC 內地資金作祟
技術取勝：中國東方2.6元成短線支持
技術取勝：中國東方2.6元成短線支持
劉思明：疫後復蘇概念股受捧 鞍鋼追落後
劉思明：疫後復蘇概念股受捧 鞍鋼追落後
周顯：富豪老了要打defensive
周顯：富豪老了要打defensive
湯文亮：港失業率未反映最新情况
湯文亮：港失業率未反映最新情况
維港滙開價前 曼山9100萬誕樓王 5房4套海景大戶 實呎逼3萬
維港滙開價前 曼山9100萬誕樓王 5房4套海景大戶 實呎逼3萬
維港滙最快今日開價 首批不少於105伙
維港滙最快今日開價 首批不少於105伙
碧桂園賈炳達道申預售 每呎地價1.38萬
碧桂園賈炳達道申預售 每呎地價1.38萬
太平協和海裕街申請原址換地獲批
太平協和海裕街申請原址換地獲批
灣區須知：去年廣州住宅成交額全國第二
灣區須知：去年廣州住宅成交額全國第二
晨星亞洲鍾允：今年樓價料平穩 看好新地長實恒地
晨星亞洲鍾允：今年樓價料平穩 看好新地長實恒地
領展派息增長放緩 股價難返高位
領展派息增長放緩 股價難返高位