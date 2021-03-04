太平協和海裕街申請原址換地獲批

發展局昨日公布，有關原址換地是為了取代業權人本來於該處25層高工廈的發展。在按十足市值繳付地價後，業權人可在重新獲批地段，按城規會許可，進行海濱休閒、旅遊及商業發展。

換地後，項目商業樓面上限約40萬方呎，將建5幢34米至41米（主水平基準以上）的建築物，作為酒店和辦公室用途，平台設4.1萬方呎的觀景平台。

項目可建40萬呎酒店商廈樓面

據行政長官會同行政會議的批准，業權人須在發展有關項目時，在重新獲批地段範圍外一併興建合共約6.78萬方呎的公眾休憩空間，包括約2.69萬方呎的新休憩空間；同時，在鄰近地點重置面積約1.07萬方呎的寵物公園。

另有關發展將提升現時約3萬方呎的海濱長廊，以及一條長290米、闊6米、連接海濱地帶和鰂魚涌的無障礙有蓋行人天橋，有關設施的建築費用經政府審核後可從地價中扣除。

上述設施均會24小時向公眾開放，政府將繼續管理和保養經重置或翻新後的現有設施；而新設休憩用地和行人天橋則會由業權人管理和保養，詳細安排須得到發展局海港辦事處和有關部門同意。此外，項目地面及地庫將會作食肆或商店及服務行業用途，另地庫亦會設有148個私家車泊車位， 配合發展項目及毗連地區的泊車需要。