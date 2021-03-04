碧桂園賈炳達道申預售 每呎地價1.38萬

提供190伙 每呎補價6376元

上述賈炳達道142至154號項目，由碧桂園於2017年7月以6.1億元向宏輝（0183）購入。土地註冊處最新顯示，項目於去年11月完成補地價，作價逾5.23億元，項目最高可建約82,097方呎樓面，折合每方呎樓面補地價6376元。若計及購入時約6.1億元之價值，即項目總地價成本高達約11.33億元，每方呎樓面地價即約1.38萬元水平。地政總署最新資料亦顯示，發展商隨即於上月入紙申請預售，項目將提供190個單位，料2022年12月落成。碧桂園（香港）營銷管理部營銷總監林曉箐日前表示，料項目最快今年第四季或明年初推出。

上月4盤申預售共涉2179伙

另外，繼1月份錄得「零申請」之後，上月共有4個項目入紙申請預售，共涉2179伙。地政總署顯示，除上述賈炳達道項目外，新世界（0017）、港鐵（0066）大圍站柏傲莊3期亦申請預售，涉892伙，預計2023年6月落成；另外兩個新申請項目分別為恒地（0012）啟德沐泰街8號項目及長實（1113）元朗洪水橋項目，前者設756伙，預計2022年9月落成，後者涉341伙，預計2023年9月落成。至上月底，待批預售新盤單位涉11,859伙，按月增加近6%。

此外，會德豐、信置（0083）、嘉華（0173）牽頭的西南九龍長沙灣維港滙，第一期最快今日開價，而整個維港滙1至3期，合共1437伙，全數已於上月獲批預售，即將開售的第1期，涉524伙；第2、3期則分別有525及388伙，三期項目預計2023年3月至5月落成，樓花期約24至26個月。另外，會德豐藍田KOKO HILLS二期，亦於上月獲批預售，涉及82伙，項目預計2022年9月落成，樓花期約18個月。會德豐指項目正準備樓書及示範單位，有機會今年次季推出。上月共有4個項目批出預售，共涉及1519伙。