維港滙最快今日開價 首批不少於105伙

會德豐地產常務董事黃光耀表示，維港滙I首張價單最快今日公布，以項目總數524伙計，首批將不少於105伙，主要集中在1房至3房單位，售價會以一綫臨海物業、九龍站物業作參考，並會考慮近日市場氣氛及地價成本等，至於今期僅設的21個4房單位，因供應罕有，發展商傾向以招標形式發售。他又指，項目展銷廳及示範單位將於今晚優先開放予發展商會員客戶參觀，預計將吸引逾千人次參觀，並預料周末正式開放予公眾參觀，且同步開始收票。信置營業部集團聯席董事田兆源稱，發展商會考慮提供一按、二按安排。田兆源補充，項目設近6萬方呎會所The Jewel，內設三個泳池，維港景宴會廳，24小時健身室，籃球場及羽毛球場等設施。

GRANDE MONACO昨次輪沽16伙

在維港滙I帶動下，同區新地（0016）南昌站匯璽III昨日連沽2伙，套現共7348萬元，成交紀錄冊顯示，匯璽III 8座12樓A室，實用1513方呎，成交價3730萬元，實呎約2.47萬元，另6座40樓A室，實用1214方呎，成交價3618萬元，實呎約2.98萬元。

至於會德豐啟德GRANDE MONACO，昨進行次輪銷售，以價單形式推出68伙，據悉單日售出約16伙。發展商指項目昨日招標售出3伙大單位，最高成交實呎達29,344元；另有買家共4368.6萬元連購兩伙3房戶，連同MONACO在內，兩期累沽453伙，套現逾57億元。