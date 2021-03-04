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維港滙開價前 曼山9100萬誕樓王 5房4套海景大戶 實呎逼3萬

【明報專訊】西南九龍長沙灣大型新盤維港滙I開價在即，鄰近大型二手屋苑錄得破頂成交，其中荔枝角曼克頓山一個實用逾3000方呎的海景5房分層戶，以9100萬元成交，刷新屋苑二手成交價新高紀錄，實呎逼3萬元，並成為荔枝角區最貴的二手住宅單位。

明報記者 歐陽慧恩

美聯營業經理王俊康指出，曼克頓山2座高層A室，實用3071方呎，5房4套連工人套房間隔，望維港煙花海景，單位並未連露台或平台，屬屋苑撇除複式戶外最大的分層戶，新近以9100萬元連一個車位成交，實呎29,632元。是次成交價直逼2012年、屋苑1座65樓複式「天池屋」1.0368億元的一手最高紀錄，兩者成交價僅相差約一成。資料顯示，單位原業主英文姓名為普通話拼音，料為內地背景人士，早於2009年連4個車位以6200萬元一手購入，至2018年曾以1.28億元將單位連3個車位放售，近日終獲買家承接單位及其中一個車位，帳面最少獲利2900萬元或47%。

九龍站本月開齋 擎天SARS貨2460萬沽

此外，市場消息指出，九龍站擎天半島2座中層G室，實用891方呎，3房1套連工人套房間隔，享市景，新近以2460萬元成交，實呎27,609元，成交價略高於市價水平，並為九龍站屋苑本月首宗二手成交。原業主為東南亞華僑，早於2003年SARS期間以491.6萬元一手購入單位，持貨近18年，帳面獲利1968.4萬元或4倍。

另外，有名人於上月農曆新年前入市。土地註冊處顯示，中半山帝景園1座中層B室，實用1794方呎，4房連雙套房及工作間間隔，連1個車位，上月初以7398萬元成交，實呎41,237元，買家為韋迪（WEI DICK）及黃冬兒（WONG TUNG YEE JOYCE），前者與內地網絡外賣訂餐服務平台「餓了麼星選」（前稱「百度外賣」）的前首席戰略官名字相同，料為同一人。原業主1995年10月以2080萬元購入單位，持貨逾25年，現帳面大賺5318萬元或約2.6倍。

「餓了麼星選」韋迪等 7398萬購帝景園

樓市氣氛熾熱，部分位置偏遠及交投稀少的屋苑亦創出新高價。土地註冊處顯示，屯門龍珠島別墅F7座地下一單位，實用286方呎，單位向海，地下連花園，但並不入契，上月以360萬元成交，實呎12,587元，創屋苑呎價新高，並為屋苑同類單位新高成交。

龍珠島別墅地下戶 呎價逼1.3萬破頂

屯門龍珠島由於只靠一條橋連接屯門，如遇惡劣天氣，出入將受阻，向來成交疏落，為香港其中一個「隱世小島」。資料顯示，原業主2017年以303.8萬元入市，持貨近4年，帳面獲利56.2萬元或18.5%。

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