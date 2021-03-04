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2021年3月4日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
港1月網購升逾九成 續「跑贏大市」 整體零售跌13.6% 業界：短期難爆發性增長
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賽生首日險守招股價
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股債齊跌 上月MPF回報近抹掉
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補貼「擾亂市場秩序」 美團被罰150萬人幣
報告料港3年後邁向無現金化 現金佔店內消費將跌至1.6％ 亞太區最低
港新業務少賺六成 保誠擬攻獨立產品
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英擬改例吸SPAC倫敦上市 容許雙重股權架構 盼保金融樞紐地位
美10年債息再逼1.5厘 科技股受壓
美金沙沽清美物業 獲逾484億
張兆聰：補貼有變 信義光能跌過龍博反彈
李曉佳：證監轉軚接受SPAC 內地資金作祟
技術取勝：中國東方2.6元成短線支持
劉思明：疫後復蘇概念股受捧 鞍鋼追落後
周顯：富豪老了要打defensive
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維港滙最快今日開價 首批不少於105伙
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晨星亞洲鍾允：今年樓價料平穩 看好新地長實恒地
領展派息增長放緩 股價難返高位
劉思明：疫後復蘇概念股受捧 鞍鋼追落後
【明報專訊】港股昨天大彈，但維持在近期日升日跌向淡的格局；好的是交投（沽壓）減少，短期拋售望可近尾聲，有利短線進一步反彈，特別是舊經濟或疫情後復蘇概念。
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