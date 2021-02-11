美金沙沽清美物業 獲逾484億

業務重新聚焦亞洲

按交易協議，Apollo會以10.5億美元現金，收購美國金沙位於拉斯維加斯的營運業務的資產及負債，另提供12億美元定期貸款；Vici則會以約40億美元現金，收購美國金沙位於拉斯維加斯的所有物業。

創辦人離世後最大交易

交易完成後，該批物業將由Vici持有，並由Apollo負責營運。在2019年度，該批物業僅佔美國金沙約15%收入。集團首席執行官Robert Goldstein表示，亞洲繼續為集團的骨幹，位於澳門及新加坡的業務更是他們注重的中心點。今次交易為金沙集團創辦人兼前主席艾德森‧蕭登1月11日離世以來，首項重大交易。

至於今次接手美國金沙賭場及業務的Vici及Apollo本身為私募基金，前者為美國凱撒皇宮的擁有人，在美國擁有一系列賭場物業；後者近年積極收購，已投資於加拿大最大博彩公司Great Canadian Gaming及歐洲彩票公司Sazka Group。疫情期間，Appollo更頻頻出手，先後收購旅遊平台Expedia、Swissport及墨西哥航空公司Aeromexico。

（綜合報道）

[國際金融]