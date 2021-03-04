美10年債息再逼1.5厘 科技股受壓

事實上，美股周二末段跌勢加劇，有市場人士懷疑是由於美國散戶再次聯手「逼空」。被對冲基金狙擊的美國房地產抵押貸款公司火箭公司（Rocket Companies），周二下午在沒有明顯消息的情况下，股價像火箭般飈升，當日收市股價升逾七成至41.6美元，是去年8月上市以來表現最好的一天。全日超過3.67億股成交，瘋狂的交易推動公司市值一天內上漲逾340億美元，達到826億美元。不過火箭公司昨早段股價回落兩成。

「科技女股神」Cathie Wood周二繼續「抄底」，旗下規模最大的基金ARK Innovation ETF，購入逾25.5萬股視像會議軟件商Zoom股票，價值超過9500萬美元。Zoom周二股價大跌9%，昨早段股價再跌逾3%。

小非農新職僅11.7萬 遠遜預期

雖然美國經濟活動逐漸重啟，惟就業市場仍進展緩慢。俗稱「小非農」的美國ADP私人就業職位數據，遠遜預期。2月職位按月增11.7萬個，低於預期的22.5萬個，增幅較1月上修後的19.5萬個顯著收窄。債息向上，拖累金價昨晚跌逾1%。路透引述消息人士稱，油組與盟友（OPEC+）正考慮將減產目標由3月延長至4月，刺激國際油價昨晚上漲1%。

（綜合報道）

[國際金融]