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英擬改例吸SPAC倫敦上市 容許雙重股權架構 盼保金融樞紐地位

【明報專訊】科技初創藉與特殊目的收購公司（SPAC）合併而在美國「借殼」上市的熱潮，吸引環球金融市場盤算要分一杯羹。在香港和新加坡研究引入SPAC上市融資機制之際，英國也準備把上市規則「現代化」，以吸引更多高增長、財力雄厚的SPAC赴倫敦上市，使英國在脫歐後仍能維持其作為歐洲金融樞紐的地位，繼續與紐約競爭。

英國政府委託撰寫的改革報告建議，將取消一些對投資者的保障，例如以往SPAC在鎖定收購目標後，通常要暫停股票交易，以保護投資者在交易完成前免受股價波動的影響。此做法被視為企業尋求在英國「借殼」上市的障礙，最新建議應容許股票交易繼續進行。

撤部分投資者保障 掃除阻礙

為讓倫敦在英國脫歐後保持競爭力，英國財相辛偉誠於去年11月，委託歐盟前金融服務專員希爾對上市規定進行檢討，並提出相關的改革建議。辛偉誠指出，政府將就相關建議迅速採取行動，因為「我們已脫離歐盟，須決心提高（作為金融中心的）聲譽」。

希爾報告建議，英國需取消一些對投資者的保障，以激發當地沉睡了的SPAC融資市場。由基金等出資成立的SPAC，近年紛紛在美國上市集資，目的是與尚未上市而具潛力的初創公司合併，相當於「借殼」上市。希爾的報告指出，英國未能吸引SPAC上市，關鍵阻力是倫敦通常要求SPAC在鎖定要收購的目標後，SPAC的股票就必須停牌，且在交易說明書公布之前，不能恢復股票交易。

最新建議主張，監管機構應讓股票交易繼續進行，但股東須享有對交易的知情權，並了解其投票權、取回資金等權利。

報告又建議倫敦引入美國科技公司常用的雙重（dual-class）股權架構，使公司創辦人毋須放棄控制權仍能將公司上市。不過這些權益將在「借殼」上市5年後到期，並且會配合其他限制，以符合企業治理的標準。

報告另建議，將企業的「高級上市（premium listing）」門檻下調，將公司外部人士的最低持股量由25%下調至15%。企業只有通過「高級上市」，才能被納入倫敦交易所的富時系列指數。倫交所集團行政總裁David Schwimmer對報告內容表示歡迎。

英國自今年元旦起正式脫歐後，金融業務受創。每日約有價值60億歐元的股票交易額，從倫敦轉移到巴黎和阿姆斯特丹的交易所。與此同時，多家英國企業包括電動汽車公司Arrival、博彩數據公司Genius Sports等，早前都選擇透過SPAC赴美上市。《金融時報》引述知情人士稱，包括二手車網站Cazoo和健康軟件Babylon在內的英國科技企業，也在研究與美國SPAC的潛在合併。

去年至今僅一家SPAC倫敦上市

根據數據服務供應商Refinitiv的數據，今年超過173家SPAC在美融資552億美元。《金融時報》指出，由去年初至今，僅一家SPAC選擇在倫敦上市。

（綜合報道）

[國際金融]

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