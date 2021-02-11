經濟

億京粉嶺工廈拆售 首批42伙762萬元入場

【明報專訊】政府撤辣後，非住宅物業買賣明顯轉活，億京新近亦拆售樓花工廈粉嶺安全街18號，發展商低調推出42個單位測試市場反應，單位面積由1572至2040方呎，售價由761.93萬元入場，呎價由4790元起，平均呎價約4972元。據悉，有約10伙獲預留。

安全街18號為樓高16層新式工廈，共154個單位，全層面積約2.48萬方呎，每個單位設24小時中央冷氣及獨立洗手間，項目預計2022年落成。項目前身為政府官地，億京2018年8月逾7.3億元投得，每方呎樓面地價約3617元，曾創全港工業地每呎樓面地價新高紀錄。

傳太興創辦人4380萬蝕沽中環舖

另外有市場消息傳出，以燒味起家的太興集團（6811）創辦人陳永安或相關人士，近日以4380萬元沽出中環威靈頓街174至178號低層地下C舖，面積約1000方呎，呎價43,800元。原業主早於2017年以5000萬元購入，持貨約4年，帳面蝕讓約620萬元或12%。商舖現時由食肆以月租8.5萬元租用，買家可享租金回報約2.3厘。

資料顯示，陳去年下半年起已沽售部分持有物業，先後沽出旺角通菜街162號地舖及北角七姊妹道兆華大廈地下C舖連1樓巨舖，分別帳面蝕250萬及2200萬元，連同最新沽售的中環舖，3個商舖共蝕約3070萬元離場。

相關字詞﹕陳永安 蝕讓沽舖 太興集團 億京 安全街18號

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