億京粉嶺工廈拆售 首批42伙762萬元入場

安全街18號為樓高16層新式工廈，共154個單位，全層面積約2.48萬方呎，每個單位設24小時中央冷氣及獨立洗手間，項目預計2022年落成。項目前身為政府官地，億京2018年8月逾7.3億元投得，每方呎樓面地價約3617元，曾創全港工業地每呎樓面地價新高紀錄。

傳太興創辦人4380萬蝕沽中環舖

另外有市場消息傳出，以燒味起家的太興集團（6811）創辦人陳永安或相關人士，近日以4380萬元沽出中環威靈頓街174至178號低層地下C舖，面積約1000方呎，呎價43,800元。原業主早於2017年以5000萬元購入，持貨約4年，帳面蝕讓約620萬元或12%。商舖現時由食肆以月租8.5萬元租用，買家可享租金回報約2.3厘。

資料顯示，陳去年下半年起已沽售部分持有物業，先後沽出旺角通菜街162號地舖及北角七姊妹道兆華大廈地下C舖連1樓巨舖，分別帳面蝕250萬及2200萬元，連同最新沽售的中環舖，3個商舖共蝕約3070萬元離場。