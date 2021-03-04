港新業務少賺六成 保誠擬攻獨立產品

Mike Wells稱，本港第三季的年度保費等值銷售額較第二季度增長20％，第四季則較第三季增長60％，該行會更專注於規模較小的獨立產品。

去年集團來自持續經營業務的年度保費等值銷售額為56.19億美元，按年下跌24％；壽險新業務利潤為28.02億美元，按年下跌36％；持續經營業務利潤為21.85億美元，按年升12％。保誠第二次中期息派10.73美仙，保誠去年分拆歐洲業務M&G，全年股息16.1美仙，按年減65％。

分拆美業務後 擬向港散戶配新股

保誠1月公布就贖回高息票據和把握亞洲增長，考慮集資25億至30億美元。該行昨日公布預計在今年第二季完成分拆美國壽險業務Jackson後，考慮向機構投資者和香港散戶發售新股進行公開認購，認為可以擴大亞洲股東基礎，以及提高在港股份流動性。Mike Wells預計，會有10％的集資額留給香港散戶，相信亞洲投資者會對該行新股有興趣，亦有助保誠最終可納入本港的指數和港股通。