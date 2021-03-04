報告料港3年後邁向無現金化 現金佔店內消費將跌至1.6％ 亞太區最低

明報記者 陳麗歡

電子商務方面，去年首選信用卡佔電子商務額達45％，電子錢包則佔29％，銀行轉帳佔11％。報告指出，香港的電子商務市場主要由手機購物驅動，預計未來4年內可增長41%，達到290億美元。而直至2024年，電子錢包將取代信用卡成為香港最受歡迎的網上付款方式，預計將佔總成交額37%。

去年信用卡成首選 消費額佔逾半

本港在店消費方面，去年首選亦是信用卡，佔比達56％；其次電子錢包佔比達22％；現金僅佔9％，按年跌17％。報告提及，去年受疫情影響，消費者將信用卡支付轉移至電子錢包，主要因提倡非接觸式支付體驗影響。而電子商務則側重信用卡，主要因信用卡享有較高的兌換率。

報告又指出，直至2024年，現金佔香港在店消費將跌至1.6％，信用卡則能繼續保持強勢。報告更稱，未來四年，香港銷售點市場會增長27%，至2360億美元，電子錢包則是期內增長最快的店內付款方式，2024年的佔比可達36%，較去年上升22%。

Worldpay全球電子商務亞太地區總經理Phil Pomford表示，香港現正邁向電子商務的新領域，邁向無現金社會，引領區內發展。Phil Pomford更表示，電子商務的發展潛力不再局限於傳統網站，現時實體零售經已與數碼世界融合。

是次研究分析共41個國家當前和未來的支付趨勢，向全球4.6萬名消費者進行調查。數據來自消費者調查，商戶間調查以及各地研究團隊。

「轉數快」748萬登記 按月增30萬

本港於2018年推出「轉數快」系統，亦有助推動電子支付使用量。據香港銀行同業結算有限公司昨日最新數據顯示，截至2月底，本港累計共約有747.7萬個「轉數快」登記紀錄，單月增加約30.4萬個，較去年同期增七成，疫情期間增幅驚人。