經濟

余偉文：港債市被低估 佔亞洲發行額領先英國星洲

【明報專訊】金管局總裁余偉文（圖）昨於網誌《匯思》撰文指，本地債市被低估，香港在亞洲國際債券發行是領先於英國、新加坡。

他引述國際資本市場協會（ICMA）指，香港安排的債券佔去年亞洲國際債券發行額34%，涉1960億美元，高於英國的17%及新加坡的5%。而就安排首次債券發行而言，香港則佔亞洲市場的75%，遠超英、星兩地。余偉文又指，未來將結合「債券通」、綠色及可持續債券兩方面機遇開拓債市。

研大灣區綠債發展

市場期盼債券通「南向通」機制啟動，容許內地資金南下買外債。余偉文指出，金管局正就「南向通」框架與人行緊密溝通，期望可早日正式啟動。

他又表示，當局計劃提升現時用於「北向通」的債務工具中央結算系統（CMU），為系統及服務進行升級。他指出，該系統是外資投資中國銀行間債券市場（CIBM）債券的中央證券託管機構，升級後將可配合「北向通」不斷增加的需求，亦是為「南向通」作準備。

余偉文指出，綠色及可持續債券市場方面，金管局則正着手研究，擬進一步促進綠債發行，以幫助中國實現2060年「碳中和」目標，尤其將研究大灣區內綠債發展。

政府此前就綠債成立「全球中期票據發行計劃」，余偉文表示，市場對此反應熱烈，計劃將整體借貸上限倍增至2000億元，並嘗試擴大綠債發行的幣種、項目種類及發行渠道。

相關字詞﹕綠色債券 南向通 余偉文 金管局

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