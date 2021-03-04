星展：港樓市需求強 料續平穩

可留意新世界恒隆太地

他稱，香港樓市在政府放寬首期成數下，剛需很犀利，去年樓價在疫情衝擊下只微跌1%，在未恢復通關前，靠本地需求支持下，1000萬元以下的住宅會較受落。在市場有選擇下，定價進取的新盤會去貨較慢，做價向上空間有限。豪宅市場欠缺內地客南下支持，因此料表現欠佳。

另外，市民受惠於股市做好而未見急於售樓套現。但是他認為，投資者需要注意移民賣樓會否增加、經濟下滑、失業會否上升及金融市場波動等，會否影響後市。

隨着疫情逐步消退及市民接種疫苗，通關有望，他預期或刺激短期內地旅客南下消費，但是他長遠對內地旅客來港消費會否回復到2019年或之前消費水平則存疑，並認為零售物業租務會有壓力。他認為，今年寫字樓租金會再跌5%至10%，中環的租金亦會跌10%，部分空置單位料會由中資吸納。