經濟

恒指急彈近800點 料20天線爭持 消化印花稅「誤會」 舊經濟股跑贏科技股

【明報專訊】昨日市場消化不排除再加股票印花稅的「誤會」後，恒指反彈高開逾百點，日內進一步擴大升幅，差不多以全日高位收市，收市報29,880點，急升784點或2.7%，不但回補周初至今的跌幅，尾市亦收復20天線（處29,859點水平），國指亦升304點或2.68%至11,666點。不過，主板成交額縮減至1850億元，低於今年平均逾2000億元水平。港股近兩周在29,000點見支持，有分析預期後市將暫時拉鋸，A股能否做好會影響北水流入港股。

港股通成交今年來最少

北水昨日淨流入57.47億元，為上周二（2月23日）以來最多，不過港股通成交縮至476億元，較前日少15%，亦是今年以來最少。騰訊（0700）有18.24億元北水淨流入，股價收復700元，收報723元，升3.58%，中移動（0941）續有北水淨流入12.43億元，股價升2.27%收報56.25元。近月的北水愛股港交所（0388）不入港股通十大成交，昨升2.13%，收報498元。

入賭場撤檢測 銀娛升近8%

昨日資金炒作疫情復蘇股，澳門昨日進入賭場毋須再出示新冠病毒檢測證明，銀河娛樂（0027）升7.66%，為表現最佳藍籌，金沙中國（1928）亦升5.5%。

銀保監主席郭樹清前日指貸款利率有機會回升，有利內銀淨息差，帶動內銀股消化早前壞消息後急升，息差表現較佳的招商銀行（3968）升7.88%，個人銀行業務較重的農業銀行（1288）和郵儲銀行（1658）升逾6%。利率上升有利保險利息收入，加上A股同亦做好，內險股亦上升，中國太平（0966）升6.44%，新華保險（1336）和中國太保（2601）亦升逾5%。

傳統經濟股領升，惟代表新經濟的科指昨收報9366點，升1.17%跑輸恒指。美團（3690）升2.82%，阿里巴巴（9988）升1.31%。恒指夜期急回，至昨晚11時報29,407點，大幅低水473點。

中興通訊（0763）昨日在A股收市後，向內地傳媒證實將成立汽車電子產品線，帶動H股在尾市拉升，最多曾升近8%至22.7元，收市升幅收窄至2.61%，收報21.6元。收市後路透引述該公司表示，將與中資科技公司進入電動車市場。

植耀輝：北水流入多少看A股走勢

昨日港股回升但成交縮減，耀才證券研究部總監植耀輝表示，近期港股走勢與A股相似，A股形勢轉差令北水淨流入減少，因此對港股後市走勢有關鍵影響。他指出，過去在全國兩會召開前，股市表現通常會較淡靜，預期暫時先會在29,000至30,000點拉鋸，不過波幅會逐漸有所擴大。

明報記者 歐陽偉昉

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