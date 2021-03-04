王冬勝倡大灣區金融牌照互通

港法例轉化為當地金融法規

另外，王冬勝建議，通過立法將部分與跨境金融業務相關的香港判例法，率先在自貿區轉化為當地金融法規和規範文件，以推動落實法律規則的趨同；同時建議落實合約的適用法律可選擇香港法律，或約定可在香港進行仲裁。

此外，王冬勝亦建議大灣區信息上的互聯互通，包括允許港澳創業者以原住地的徵信記錄向內地金融機構申請金融服務，率先實現徵信記錄互通，並探索建立深港澳數據融通機制。允許國際金融機構的境內子公司直接使用母公司信息系統，為境內外客戶提供標準化服務。

王冬勝認為，這將有助於這些國際金融機構降低成本和提升經營效率，從而進一步提升大灣區對國際金融機構的吸引力。另外，亦可參照CEPA，推動三地財富管理等金融從業者，以及法律從業人員等專業人士的資格互認。

銜接政策 助港青灣區就業

協助香港青年到內地就業方面，王冬勝則提議，中港兩地推出統一及相互銜接的政策，建立一個諮詢服務機構，提供有關到內地就讀、就業和創業的政策信息，服務有意到內地發展的香港青年。他亦建議，讓更多兩地企業參與港府年初推出的大灣區青年就業計劃，鼓勵青年到大灣區的城市工作。