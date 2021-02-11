中芯延長ASML採購協議 去年斥近百億買設備

券商：成熟製程將獲喘息機會

美國商務部2020年底將中芯列入貿易黑名單，必須向有關當局申請許可，才能從美國供應商取得元件和技術。事實上，此前已有中芯獲「解凍」的傳言，內地傳媒本月初引述消息指，中芯已獲得部分美國設備廠商的供應許可，當中主要包括成熟工藝用半導體設備。

興業證券研究所電子團隊引述行業人士表示，中芯14納米及以上工藝製程相關產品獲得許可，10納米及以下節點則未有。中芯的14納米晶片在2019年第四季量產，是次14納米製程的相關產品獲得供貨許可，意味中芯對營收貢獻最大的成熟製程，將獲喘息機會。

中芯本周二亦在上交所互動平台回答美國禁令相關問題，表示集團會盡最大努力，持續攜手全球產業鏈伙伴，保證生產連續性及擴產規劃不受影響。雖然不確定性依然存在，但始終堅持依法合規經營，有信心保證短期內生產經營不受重大不利影響。