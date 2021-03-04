頂頭槌飛最多可蝕逾7萬息

繼上周掛牌的藥企昭衍新藥（6127）首日潛水8.6％後，已有連續兩隻醫藥新股令散戶顆粒無收。賽生本次超購逾千倍，但未見升幅，首日「頂頭槌飛」大戶恐蝕息數以萬計。賽生本次共錄167份「頂頭槌飛」認購申請，每張飛涉資1.1億元，每名大戶最終僅獲派20手。早前券商普遍為賽生孖展提供3厘息，假設借盡九成孖展，計息期7日，孖展息約為5.7萬元，首日盡蝕。按富途及部分中資券商提供孖展利息達4厘計算，首日則蝕息約7.2萬元。若日後賽生累升21％，大戶才能打和。

新股熱潮減退，惟昨日路透旗下IFR報道則引消息指，立白旗下朝雲集團（6601）將上限定價，每股9.2元，集資約30.6億元。朝雲集團將於3月10日掛牌。

汽車之家第二上市 每手2.54萬

再有新股來港作第二上市，平保（2318）作大股東、紐交所掛牌的車網公司汽車之家（2518）今起招股，招股定價上限每股251.8元，每手100股，入場費25,433.74元。公司全球發行3029.12萬股，公開發售佔10％，國際配售佔90％。公開發售部分最多回撥至佔50％。不計超額配售權，料最多集資76.27億元。招股期至下周二（9日）中午12時截止，預計不遲於下周二定價。公司將於3月15日掛牌。

汽車之家每股美國預託證券（ADR）等於4股港股，公司美股ADR前夜收報118美元，升1.44％，折算成港元，相當於港股上限價較美股有約10％溢價。根據聆訊後資料，公司去年全年收入錄得86.6億元人民幣，按年升3％；其中媒體服務貢獻四成收入，線索服務佔37％，在線營銷及其他佔23.2％。期內銷售及市場營銷費用錄得32.5億元人民幣，全年純利34億元人民幣，按年升6％。

明報記者

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