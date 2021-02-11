港PMI重返擴張區 經營情緒逾6年最佳

企業看好前景擴充人手

IHS Markit經濟部總監Andrew Harker表示，香港經濟雖仍受疫情衝擊，但已露出曙光，企業自2018年初以來，首次看好未來12個月經營前景且擴充人手，經營情緒也衝上2014年9月以來最高。

另外，2月僱員人數保持穩定，反映在新增訂單進一步減少的情况下，企業得以清理手頭積壓的工作。月內雖有多項防疫措施推出，企業與客戶亦持審慎態度經營，令業務量和新訂單量再度收縮，但跌幅都比前兩個月大幅收窄，屬向好信號。

不過，限聚令等防疫措施使2月業務活動量持續下跌，企業接連35個月減產，惟2月跌幅已是去年11月以來最小。另由於原材料價格普遍飈升，因此採購成本已連續第3個月加快上升，2月錄得2018年7月以來最大升幅。面對競爭壓力、客戶議價，促使企業在成本上漲的情况下調低銷售價格，產出價格已持續下跌20個月。

內地財新服務業PMI續跌

財新昨日亦公布，2月財新中國服務業PMI為51.5，符合市場預期，但延續此前兩個月的下降趨勢，為去年5月以來最低。雖然服務業供應和需求連續10個月保持擴張，但增速繼續放緩。由於疫情繼續壓制市場景氣，服務業經營活動指數和新訂單指數均錄得過去10個月新低；新出口訂單指數亦是4個月來首次低於50。