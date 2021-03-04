經濟

零售協會：派電子消費券 日常用品較受惠

【明報專訊】政府提出派發5000元電子消費券，料於暑假開始接受申請。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，會員反應平均，其中與日常消費相關的類別看法較為正面，不過鐘表珠寶等類別就認為幫助不大，雖然有助帶動市民外出，但會側重在食肆及日常消費。

冀擴闊支付方式 補貼服務費

她指出，食物相關、超市、家具用品、便利店等類別，預計消費券可直接利好生意，但非日常消費類，例如眼鏡、服飾、鐘表珠寶、個人護理及健康食品等就預計幫助不大，認為消費券可帶動市民外出，但會側重在食肆及超市等日常消費，對高消費品幫助很微，因此看淡消費券的幫助。

她又指，會員亦希望政府可擴大支付方式例如信用卡，以及愈少限制愈好。另外，電子支付方式例如八達通等，均會收取服務費，希望政府可補貼相關費用，或是支付公司可減低費用，因小商戶以往不需負擔該費用，但現時因消費券就會帶來額外開支。

大額零售商較支持一筆過發放

至於派發方式，謝邱安儀指，大多受訪會員希望一次過派發，日常類零售商歡迎以小面額分派消費券，而高單價、非日常類零售商就希望可減低分期次數，令市民一次過消費。她直言，業界受疫情影響一年多，希望可盡快派發消費券，以及推出實體消費券，協助長者等不熟悉電子支付的市民消費。

相關字詞﹕電子消費券 謝邱安儀 電子支付 財政預算案

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