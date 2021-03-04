港1月網購升逾九成 續「跑贏大市」 整體零售跌13.6% 業界：短期難爆發性增長

超市中止12個月連升 跌9％

謝邱安儀解釋，今年1月與去年12月同受限聚令因素影響，最終表現相若。1月超市銷貨值按年下跌9％，相信是因為去年1月底是農曆新年，雖然受社會運動影響，但大部分日子未有疫情，氣氛較正常，市民依舊會購物拜年，而今年限聚令減少拜年活動，令類別由升轉跌。

她強調，去年2、3月的基數極低，倘若今年2月零售轉升亦只是「假象」，並非行業復蘇。根據會員意見，與2019年2月比較，便利店及電器銷售已持平，復蘇速度理想，其次是家具及電訊行業，跌幅低至中雙位數，眼鏡、鐘表珠寶、汽車等情况依然嚴峻，跌幅約三至八成。協會會員又反映，放寬限聚令後人流有改善，但消費意欲依然疲弱，3月表現不太理想，生意亦較2月份差。

網購銷售比例7.3％ 按年倍增

統計處首次公布港網購數據，今年1月網上銷售銷貨值臨時估計為23.71億元，按年上升92.1％，其中無店面零售按年升53.9％至9.96億元，其他零售商就升1.343倍至13.75億元。翻查過去一年，疫情下網購佔零售比例由去年1月的3.3％，倍增至7.3％。

根據定義，網上銷售是指透過零售商為獲取或提交訂單而營運的電腦網絡向顧客銷售貨品，不包括以人手輸入的電子郵件、電話或傳真的訂單，如某零售商為其他機構提供網上平台銷售貨品，網上銷售價值即是其收取的佣金及服務費。謝邱安儀指出，需時了解統計處做法，暫未有相關評論。

按零售商主要類別計，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值按年下跌31.7％；藥物及化妝品跌40.1％。另外，電器及其他未分類耐用消費品升28.2％；家具及固定裝置升25.0％；汽車及汽車零件升4.2％。

政府發言人認為，展望未來，本地疫情繼續帶來威脅及訪港旅遊業維持冰封，零售業的經營環境在短期內仍然困難，控制好疫情至為重要。如疫苗接種計劃取得預期效果，可帶來穩固基礎，讓零售業及經濟在今年較後時間有較全面復蘇。

明報記者 蕭嘉聰