瑞士百達資產黃思遠：經濟重回軌道 利好全球股市

市場近日的表現,先後反映了多種預期,分別是通縮漸退、經濟即將復蘇、加息周期將至,而市場最終將面對更緊絀的流動性。傳統上,經濟增長的預期理應帶動資金從避險資產流入風險資產,但黃思遠表示,正密切留意這次遊戲規則有沒有出現變化。關鍵是從「沒有其他可能性」(TINA - There Is No Alternative)變成了「有其他可能」(TIARA -There Is A Real Alternative)。美國債息現在可以媲美股息,對於資金不足的養老基金來說,可能會變得更具吸引力。經濟復蘇擴大,意味即使一些質素較低的行業或板塊也將會受惠,這會帶動資金持續流出優質企業,儘管後者的基本因素表現仍然優勝。

1.5厘債息對美經濟不構成問題

長期來看,黃思遠仍然認為,1.5厘的債息相對於美國較高的經濟增長並不構成問題。美國經濟數據和企業盈利預測會有可能持續獲得上調。黃思遠將關注市場敍事(narratives)的變化,例如疫情會否由早前 「中國是最早面對疫情、也是最快復蘇的國家」,轉而聚焦到美國、以色列和英國等在接種疫苗後從後趕上,或投資者、消費者對通脹的預期以及其可能衍生的回饋循環(feedback loop)。

美經濟有機會率先走出低谷

黃思遠表示,以現時經濟數據來看,美國有機會率先走出低谷,經濟從嚴重的疫情復蘇。企業盈利為長期變化及主題帶來有力支援。鑑於環球央行決心延長低息環境,目前估值雖然不便宜,但離過高亦有很遠距離。

當「無風險利率」或投資的機會成本如此低時,就會出現一個問題,即在增長稀缺的世界中,投資者應以0.7厘的利率做投資決定,抑或應將其投資於其他投資,例如產生4%自由現金流收益率且增長強勁的領先公司,包括宏觀、流動性、估值及技術因素,將旨在適應市場狀况的變化。

基金已從部分投資平倉獲利,尤其是在美國及中國的科技領域,同時亦增持「啞鈴倉位」的另一端,即增持傳統經濟中受益於重啟以及整體經濟反彈的領域。此等例子包括高端品牌消費公司、環球採礦商、美國房屋建築商、可持續派息公司都是增持機會。

看重主題投資 由上而下選股

黃思遠在管理基金上比較看重主題投資(idea based-investing),由上而下投資策略,也沒有跟任何指標,投資基金經理策略較靈活。基金主要策略是PSU,即以全球市場環境的結構化分析為核心,分別為總體經濟分析、流動性分析、市場價值面分析和市場技術因素分析篩選股票。現在世界變化很快,其中一個很重要是的科技板塊出現了一些長期趨勢,他會覺得這其實也是一種工業革命,可能比18世紀英國出現的工業革命影響更大。

瑞士百達策略收益基金旨在透過主要投資於一個涵蓋股票及固定收益證券的環球多元化投資組合,於中期至長期提供收益及締造長期資本增長,同時亦管理下行風險。其價值可能因多項因素而波動,例如投資氣氛、政治和經濟狀况及發行人的特定因素轉變。年初以來,環球市場一直由科技股主導,在財報季前後科技股的上漲尤為明顯。雖然基本因素甚至優於預期,但技術因素卻不盡人意。其多元資產團隊的研究顯示隱含波動率明顯傾斜,且情緒指數已進入超買區域。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]