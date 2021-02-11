長江中心中層呎租170 逾1年高位

另一方面，非住宅物業撤辣後，工商物業交投持續轉旺。中原（工商舖）工商部高級分區營業董事梁錦和表示，黃竹坑香葉道44號商廈恒雲國際中心（前稱VIGNATURE），自去年底重推以來，累售25個單位，套現逾2.33億元，近日新獲投資者斥資5210萬元購入低層01室，單位面積約5210方呎，呎價約1萬元。

投資者5210萬購黃竹坑商廈單位

據悉，項目尚餘13個單位待售，面積約487至858方呎不等，每方呎售價約1萬餘元起，即單位入場費約487萬元起。

商舖方面，市場消息稱，灣仔駱克道272至274號東成樓地下A2號舖，面積約600方呎，連租約以4150萬元易手，呎價約6.92萬元。據了解，目前商舖出租予建材店，月租10萬元，即新買家可享租金回報率約2.9厘。原業主早於1998年1月以2250萬元購入，持貨23年，帳面賺1900萬元，物業期內升值84%。

駱克道地舖23年升值逾八成

另利嘉閣（工商舖）地產首席聯席董事文啟軒表示，獲委託獨家代理以現狀形式，放售九龍灣同力工業中心一籃子物業，包括1個地廠、20個工作室及3個私家車位，工作室面積由908至2839方呎，總樓面41,133方呎，業主意向呎價7000元起，可分拆出售。