經濟

香港地產

元朗本月9成交 溱柏3房零議價780萬沽

【明報專訊】疫情緩和的利好消息，剌激買家入市情緒，其中元朗區繼2月錄約186宗二手私宅成交後，3月首兩天亦已錄約9宗二手成交；中原副區域營業經理王勤學表示，區內大型屋苑之一溱柏，新錄8座低層D室，屬實用面積724方呎3房間隔，零議價下以780萬元沽出，實呎價10,773元；原業主於2014年8月以563.6萬元購入單位，持貨約7年，帳面獲利216.4萬元或38％。

元朗同區尚悅11座低層G室，屬實用面積660方呎3房間隔，原業主叫價740萬元，微減2萬元或約0.3％，以738萬元易手，實呎11,182元；原業主2013年以599.1萬元購入單位，持貨8年，現帳面獲利138.9萬元，單位升值23％。

維景灣畔2房減價30萬後易手

將軍澳二手成交亦持續暢旺，本月首兩天已累錄約18宗二手私宅成交，區內指標屋苑之一維景灣畔，3月迄今已錄約4宗成交。

中原高級分區營業董事伍錦基指出，維景灣畔新錄1座中層D室易手，屬實用面積516方呎2房間隔，原業主今年1月起放盤，開價950萬元，議價後減30萬元或3％，以市價920萬元沽出、實呎17,829元；原業主2012年4月以518萬元購入，持貨近9年，轉手帳面獲利402萬元或約77％。

同屬將軍澳區的君傲灣，亦錄3月首宗二手成交。香港置業分區董事劉浩勤表示，君傲灣2座高層D室，實用面積436方呎2房戶，原業主累減30萬元或約4％後，以800萬元易手，實呎18,349元；原業主2007年以248萬元購入，持貨逾13年，帳面賺552萬元或逾2倍。

賽西湖大廈4房36年升值18倍

九龍及港島方面，中原副區域營業董事歐陽振邦稱，南昌站匯璽新錄3B座中層E室易手，屬實用面積349方呎，1房間隔，成交價830萬元、實呎23,782元；原業主2017年底以約685萬元一手買入，額印稅鬆綁後，持貨滿3年轉售，帳面賺145萬元或21％。

另外，美聯高級分區營業經理胡宗樂表示，北角老牌豪宅賽西湖大廈新錄3月首宗成交。單位為4座中層B室，實用面積1467方呎，4房連套房，由同區租客斥資3900萬元連車位購入，實呎26,585元；資料顯示，原業主早於1985年以約208萬元購入，持貨約36年，帳面賺3692萬元或約18倍。

相關字詞﹕賽西湖大廈 匯璽 君傲灣 維景灣畔 尚悅 溱柏

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