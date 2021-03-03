經濟

香港地產

尚悅‧天城擬下周公布招標詳情

【明報專訊】除多個市區全新盤準備出擊外，新界新盤戰况亦熾熱。恒地（0012）旗下已屆現樓的元朗唐人新村洋房項目尚悅‧天城，昨日開放12號屋示範洋房予傳媒參觀，間隔屬3房3套房連書房，實用面積1772方呎另連230方呎花園。恒基營業（一）部總經理林達民表示，項目開放示範單位一周來，已累積錄約4000組客人參觀，擬下周公布招標詳情。

至於上述全新示範洋房，林達民指設計主題為隱世都市，客廳牆身鋪上高雅石灰色石材，放置獨特設計的丹麥式座椅；飯廳備有雲石餐桌，配以高雅吊燈。另客、飯廳之間以特色木屏風及酒吧角落連接，隱約掩蓋通往上層的樓梯。

泓碧推兩特色戶 指引呎價3.3萬

另一方面，碧桂園（2007）牽頭發展、已屆現樓的馬鞍山泓碧，亦新推兩伙頂層特色戶招標，其中2座17樓B室四房戶，實用面積1289方呎連1242方呎天台，指引價4300萬元、實呎約33,359元。此外，3座17樓B室三房戶，實用面積1352方呎連1196方呎天台，指引價4500萬元、實呎33,284元。發展商同時推出1080天即約3年先住後付計劃。

碧桂園（香港）營銷管理部營銷總監林曉箐稱，項目2018年底推出迄今累售481伙，套現逾45億元，項目現餘66伙待售，包括12幢洋房，另30伙特色戶及24伙分層戶。

相關字詞﹕碧桂園 恒地 泓碧 尚悦‧天城

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