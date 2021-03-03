港島7年最大型新盤 晉環最快月內出擊

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，預計明年12月落成的晉環，正待批預售樓花，最快月內推出，項目5個示範單位已近完工。

路勁：正待批預售樓花 擬月內推

晉環提供800伙，包括62個開放式戶，實用面積290至294方呎；1房戶133伙，實用面積368至392方呎；主打的2房戶有274伙，實用面積475至612方呎；3房戶222伙，實用面積639至937方呎；另58個4房戶，實用面積965至1302方呎。晉環同時亦設有51個特色戶。

翻查資料，港島上一個涉單位總數逾千伙的樓盤，為2013年底推出的灣仔囍滙2期（1096伙），意味晉環為港島逾7年來最大型的單一新盤。

維港匯I 已上樓書 今開示範單位

至於已上載樓書的維港匯I，會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目擬本周稍後對外開放示範單位及公布開價。

維港匯I樓花期約24個月，由5座組成、提供524伙，涵蓋開放式至四房間隔，實用面積277至2189方呎。信置營業部集團聯席董事田兆源稱，維港匯I首張價單，將以一房至三房為主。

Prince Central 擬日內開價

此外，新地（0016）太子道西Prince Central，昨日開放以8樓F室為藍本的示範單位予傳媒參觀，單位實用面積338方呎，1房連套房間隔。新地代理副總經理唐錦江表示，項目有機會本周內開價，及開放其他示範單位供公眾參觀。

另恒地（0012）旗下鄰近佐敦站的新盤本木，昨晚加推19伙價單，並安排於周六（3月6日）發售12伙，開放式戶折實入場費669.8萬元起。

至於會德豐啟德GRANDE MONACO今晚進行次輪銷售，包括68伙以價單形式發售，及12伙招標。