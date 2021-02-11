九倉種植道洋房租135萬 料全港最貴 同系山頂道豪宅呎售9.2萬 創項目新高

明報記者 林尚民

11 Plantation Road由九倉持有、會德豐發展及夏利文負責租務，項目1號洋房以招標形式放租，為市場罕有的做法。

面積逾萬呎 可望維港南區雙海景

發展商公布，上述1號洋房，最新以月租135萬元租出，市場估計，有關月租料為全港豪宅之冠。若以一年總租金約1620萬元計，足以購買會德豐同系啟德MONACO一個實用面積727方呎三房戶，或足以購買沙田第一城3個實用面積約300方呎兩房戶。

1年租金可購3個第一城2房戶

今次以天價租出的11 Plantation Road 1號洋房，實用面積10,804方呎，可望維港及南區海景雙邊景致、設2333方呎前後花園，並設有約2700方呎私人地庫，可用作車庫或多用途間。洋房的廚房配備一系列Miele及Sub Zero爐具及家庭電器等。若以月租135萬元計，折合實呎租金約125元。

事實上，發展商亦加推項目2號、3號洋房招標放租，兩伙實用面積分別10,344及7704方呎，首輪招標日期為下周二（3月9日）， 次輪為3月22日。就招標文件所見，2、3號洋房，與上述已獲承租的1號洋房一樣，租客須支付1張或多張金額合共等於100萬元的本票，作部分臨時按金，另同時須支付按金餘款。

11 Plantation Road前身為九倉旗下收租物業Mountain Court，共設7幢洋房，其中3座出租，實用面積約6000至1萬方呎，飽覽維港景致以及南區海景和山巒，獨特性與私密度極高。

山頂道不足兩周連沽3洋房 吸金17億

同由九倉持有、會德豐銷售的山頂77/79 Peak Road，銷情亦熾熱，不足兩周內連售3幢洋房、套現逾17億元，最新售出的77F Peak Road洋房，實用面積6061方呎連5095方呎花園等，成交價逾5.581億元，實呎92,088元，呎價暫為項目新高。就成交紀錄冊所見，買家採150天成交期；發展商亦推出實用面積6257至7527方呎的77B、77C及77E號屋，本周五及下周五招標。

玥廬本月首錄成交 洋房8250萬沽

一手豪宅交投活躍，華懋西貢碧沙路洋房玥廬，錄3月首宗成交，透過招標以8250萬元售出1號屋，實用面積3288方呎連花園、私家車庫等，實呎25,091元，成交價為項目暫時最平。玥廬由10幢洋房組成，去年推山至今累售6幢洋房、套現6億元。