經濟

香港地產

九倉種植道洋房租135萬 料全港最貴 同系山頂道豪宅呎售9.2萬 創項目新高

【明報專訊】作為山頂大地主之一的九倉（0004），自去年底先後兩度投得山頂文輝道豪宅地王後，旗下山頂超級豪宅租售兩旺，同由九倉持有的山頂種植道11 Plantation Road一幢洋房，最新以月租135萬元租出，料為全港最貴單一住宅月租。至於同系山頂道77/79 Peak Road，不足兩周連沽3幢洋房，吸金約17億元，最新成交實呎達9.2萬元，創項目新高。

明報記者 林尚民

11 Plantation Road由九倉持有、會德豐發展及夏利文負責租務，項目1號洋房以招標形式放租，為市場罕有的做法。

面積逾萬呎 可望維港南區雙海景

發展商公布，上述1號洋房，最新以月租135萬元租出，市場估計，有關月租料為全港豪宅之冠。若以一年總租金約1620萬元計，足以購買會德豐同系啟德MONACO一個實用面積727方呎三房戶，或足以購買沙田第一城3個實用面積約300方呎兩房戶。

1年租金可購3個第一城2房戶

今次以天價租出的11 Plantation Road 1號洋房，實用面積10,804方呎，可望維港及南區海景雙邊景致、設2333方呎前後花園，並設有約2700方呎私人地庫，可用作車庫或多用途間。洋房的廚房配備一系列Miele及Sub Zero爐具及家庭電器等。若以月租135萬元計，折合實呎租金約125元。

事實上，發展商亦加推項目2號、3號洋房招標放租，兩伙實用面積分別10,344及7704方呎，首輪招標日期為下周二（3月9日）， 次輪為3月22日。就招標文件所見，2、3號洋房，與上述已獲承租的1號洋房一樣，租客須支付1張或多張金額合共等於100萬元的本票，作部分臨時按金，另同時須支付按金餘款。

11 Plantation Road前身為九倉旗下收租物業Mountain Court，共設7幢洋房，其中3座出租，實用面積約6000至1萬方呎，飽覽維港景致以及南區海景和山巒，獨特性與私密度極高。

山頂道不足兩周連沽3洋房 吸金17億

同由九倉持有、會德豐銷售的山頂77/79 Peak Road，銷情亦熾熱，不足兩周內連售3幢洋房、套現逾17億元，最新售出的77F Peak Road洋房，實用面積6061方呎連5095方呎花園等，成交價逾5.581億元，實呎92,088元，呎價暫為項目新高。就成交紀錄冊所見，買家採150天成交期；發展商亦推出實用面積6257至7527方呎的77B、77C及77E號屋，本周五及下周五招標。

玥廬本月首錄成交 洋房8250萬沽

一手豪宅交投活躍，華懋西貢碧沙路洋房玥廬，錄3月首宗成交，透過招標以8250萬元售出1號屋，實用面積3288方呎連花園、私家車庫等，實呎25,091元，成交價為項目暫時最平。玥廬由10幢洋房組成，去年推山至今累售6幢洋房、套現6億元。

相關字詞﹕租務成交 超級豪宅 全港最貴 招標 會德豐 九倉 種植道 山頂道

上 / 下一篇新聞

郭樹清陳茂波言論震散港股 印花稅再加之說現羅生門 恒指高位跌670點
郭樹清陳茂波言論震散港股 印花稅再加之說現羅生門 恒指高位跌670點
北水由淨流入變沽出
北水由淨流入變沽出
郭樹清警告今年壞帳增 貸款利率將回升
郭樹清警告今年壞帳增 貸款利率將回升
證監批准 歐冠昇5月正式掌港交所
證監批准 歐冠昇5月正式掌港交所
港鐵：與鷹君完成何文田站上蓋交易
港鐵：與鷹君完成何文田站上蓋交易
賽生暗盤僅升2% 「頭槌飛」恐輸錢 重複認購申請佔0.3% 較諾輝健康回落
賽生暗盤僅升2% 「頭槌飛」恐輸錢 重複認購申請佔0.3% 較諾輝健康回落
百度傳最快本周上市聆訊
百度傳最快本周上市聆訊
螞蟻擬回購員工持股 協助變現
螞蟻擬回購員工持股 協助變現
疫情重創 海港酒店業務蝕2.95億
疫情重創 海港酒店業務蝕2.95億
SOGO母企利福去年純利急挫92.7％
SOGO母企利福去年純利急挫92.7％
Zoom去年淨利潤升逾8.5倍
Zoom去年淨利潤升逾8.5倍
中建材883億人民幣售4家水泥廠
中建材883億人民幣售4家水泥廠
蔚來季績遜預期 股價急挫 預期首季交付升逾15% 勝同業
蔚來季績遜預期 股價急挫 預期首季交付升逾15% 勝同業
內房銷售強勁 恒大今年首兩月增3.6%
內房銷售強勁 恒大今年首兩月增3.6%
山東墨龍7前高層 法庭禁任董事7至9年
山東墨龍7前高層 法庭禁任董事7至9年
理文造紙去年純利增8.9%
理文造紙去年純利增8.9%
芝交所申美首隻比特幣ETF上市 待證交會批 比特幣曾重上5萬美元
芝交所申美首隻比特幣ETF上市 待證交會批 比特幣曾重上5萬美元
OPEC+周四開會 料商增產多少
OPEC+周四開會 料商增產多少
美議員提徵《超級富豪稅》 貝索斯每年恐多交421億
美議員提徵《超級富豪稅》 貝索斯每年恐多交421億
張兆聰：巿况仍處調整 候位買騰訊銀娛
張兆聰：巿况仍處調整 候位買騰訊銀娛
植耀輝：買一拖 不如買濰柴
植耀輝：買一拖 不如買濰柴
技術取勝：信義光能跌穿近日低位
技術取勝：信義光能跌穿近日低位
劉思明：基建建材股強勢 信義玻璃可吸
劉思明：基建建材股強勢 信義玻璃可吸
周顯：SPAC比殼股更「虛」
周顯：SPAC比殼股更「虛」
湯文亮：歐美國家領導人應該睇春晚
湯文亮：歐美國家領導人應該睇春晚
港島7年最大型新盤 晉環最快月內出擊
港島7年最大型新盤 晉環最快月內出擊
尚悅‧天城擬下周公布招標詳情
尚悅‧天城擬下周公布招標詳情
元朗本月9成交 溱柏3房零議價780萬沽
元朗本月9成交 溱柏3房零議價780萬沽
長江中心中層呎租170 逾1年高位
長江中心中層呎租170 逾1年高位
金朝陽相關人士申荃灣工廈建數據中心
金朝陽相關人士申荃灣工廈建數據中心
瑞士百達資產黃思遠：經濟重回軌道 利好全球股市
瑞士百達資產黃思遠：經濟重回軌道 利好全球股市