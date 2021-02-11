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美議員提徵《超級富豪稅》 貝索斯每年恐多交421億

【明報專訊】美國民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）及桑德斯（Bernie Sanders）等正式提出徵收《超級富豪稅》（Ultra-Millionaire Tax）議案。若法案獲通過，財富超過5000萬美元的家庭，在5000萬美元以上的所有身家，每年將被額外徵收2％的富豪稅。財富在10億美元以上的家庭，在這門檻以上的所有身家，每年要額外繳交3%的富豪稅。彭博社表示，全美最富有的百大富豪每年需要額外繳交的稅款，合共將達780億美元。

10億美元以上家庭 每年額外繳3%

若法案實施，作為全球首富的亞馬遜創辦人貝索斯，將要額外繳交54億美元（約421億港元）的年度稅款。特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk） 則要額外繳交52億美元，微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）也要將額外支付40億美元，而facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）也將會增加30億美元稅款。沃倫昨為她的財富稅提案辯護，稱大多數美國人不會介意擁有足夠的財富來交富豪稅。

此外，疫情下歐洲民眾減少消費，令銀行的存款增加。由於歐洲長期實施負利率，當銀行的存款愈多，它們就會有愈多資金停泊在歐洲央行，進而被央行徵收費用。部分德國銀行已無法再承受歐洲央行向其收取的負利率。多家銀行正主動提醒客戶，太多存款會被徵費，甚至助客戶轉移存款。德國商業銀行（Commerzbank）的客戶就接獲通知，存款逾10萬歐元需向銀行支付0.5厘利率。

（綜合報道）

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