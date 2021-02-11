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OPEC+周四開會 料商增產多少

【明報專訊】市場關注中國的原油需求可能放緩之際，油組及其盟友（OPEC+）將在周四商討原油產量。分析師普遍預期，這些主要產油國將同意在目前水平增加原油供應，問題是產量將增加多少。油組領袖沙特阿拉伯公開呼籲盟友對生產政策保持「極其謹慎」態度，而非油組國家領袖俄羅斯則稱有意增產。

不過國際油價昨晚午夜前止跌回升。分析師表示，增產已是意料中事，因此對油價沒有太大下行壓力。美國10年期國債孳息率繼續在1.4厘水平靠穩，較高位回落0.2厘。市場關注聯儲局官員近期對貨幣政策表態，並密切留意價值1.9萬億美元刺激方案會否在參院被削減規模，美股早段反覆。

BIS：經濟刺激空前 或引發通脹

國際清算銀行（BIS）發表季度報告，稱過去1個月環球債市借貸成本急升，可能會完全改變金融市場的前景。BIS稱，若新冠疫苗讓環球經濟今年全面重啟，前所未有的刺激措施將引發通脹。美債市場的重大變化，將推動全球借貸成本。2月的借貸成本，已創2016年特朗普爆冷贏得美國總統大選以來，最大的單月升幅。發達經濟體的債券孳息率上升，會降低新興市場債券相對於流動性良好的美國國債的溢價，2013年「收水恐慌」期間的新興市場債券拋售潮或會重演。

澳洲日本加碼刺激經濟

繼澳洲央行宣布擴大QE後，新西蘭央行亦表示，有能力提高每周的債券購買量，以穩定市場信心。與此同時，日本也在加碼刺激，眾議院昨通過了創紀錄的1萬億美元新財年預算案，而議員已在討論進一步的刺激措施，以應對疫情為經濟帶來的衝擊。不過一些華爾街大行看好美國經濟。摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）警告，美國今、明兩年的經濟增長勢頭兇猛，太多的財政刺激措施將帶來經濟過熱的風險。

（綜合報道）

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