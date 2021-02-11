芝交所申美首隻比特幣ETF上市 待證交會批 比特幣曾重上5萬美元

CBOE提出申請，開始了SEC的正式審查程序。SEC須確認正審核該申請，並在45天內批准或不批准該ETF，又或延長審查期限。在作出最終決定前，SEC可將審查期延長至240天。不過美國監管機構以往由於市場波動、行業操縱，以及缺乏流動性等因素，一直拒絕批准比特幣ETF。CBOE表示，加密貨幣生態系統已「取得顯著進展」，例如比特幣期貨產品，以及受監管的數碼資產託管服務已經出現。

加國近1月批出多隻比特幣ETF

雖然比特幣ETF尚未在美國境內交易，但加拿大監管機構過去一個月已批准多隻比特幣ETF，其中一隻ETF在推出頭幾天，散戶的交易額已接近10億美元。彭博社分析表示，加拿大ETF獲批很可能預示美國證交會也將在今年首次批准比特幣ETF。CBOE預期，今年的比特幣市場規模，約為2016年的100倍，受監管的比特幣期貨，在CME的名義交易量（notional trading volume）約為280億美元。

花旗：商戶支持 助邁向主流

路透社引述消息人士稱，高盛重新啟動其加密貨幣交易部門，並將在下周起為客戶交易比特幣期貨及比特幣不交收遠期合約（NDF）。消息稱，高盛的加密貨幣交易部門將成為美國全球市場部門的一部分，反映高盛正積極發展數碼資產領域，當中包括區塊鏈技術等。消息又稱，高盛還在研究推一款比特幣ETF，並為數碼資產託管進行研究。部分投資者視比特幣為對冲通脹的工具。部分市場人士則押注比特幣有潛力成為主流支付方式。特斯拉（Tesla）、萬事達卡（Mastercard）等大型商戶都有意收受比特幣。

花旗表示，隨着知名商戶「擁抱」比特幣，比特幣正處於「臨界點」，可能逐步邁向主流，也有可能在「投機中破滅」。花旗形容，比特幣的前進路上存在諸多風險及障礙，而這些潛在障礙與機遇並存，由於比特幣相對於當前支付系統工具有優勢，例如其去中心化設計及可追溯性，有可能在未來成為「國際貿易的首選貨幣」。

市值衝破1萬億美元大關

隨着機構投資者對比特幣的興趣增加，比特幣價格上月21日突破5.8萬美元創新高，市值衝破1萬億美元大關。雖然這加密貨幣的價格極為波動，但這也使比特幣及相關衍生品，吸引到願意在低利率環境尋求收益的投資者。高盛在2018年首引入加密貨幣交易服務，但由於當時比特幣價格由2017年底的接近2萬美元高位回落，影響投資者興趣。

（綜合報道）

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