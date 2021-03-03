內房銷售強勁 恒大今年首兩月增3.6%

中國恒大昨收升0.6%，報15.86港元；另兩隻同於昨日收市後公布銷售數據的中小型內房，合景泰富（1813）股價升0.7%，報11.98港元；融信中國（3301）收市跌3.05%，報5.4港元。恒大曾公布去年2月經網上平台「恒房通」實現認購額為1026.7億元。但今年無公布相關數據。

合景泰富首兩月銷售增65%

合景泰富公布，2021年2月份的合約銷售額45.6億元，較2020年2月的17.07億元，按年增加167.1%；2021年首兩個月合計的合約銷售額為113.3億元，較2020年首兩個合計的68.72億元，按年增加64.9%。

融信中國公布，2021年2月份的合約銷售額為119.02億元，較2020年2月份的73.58億元，按年增加61.76%。2021年首兩個月合計的合約銷售額為241.98億元，較2020年首兩個月合計的103.94億元，按年增加132.8%。