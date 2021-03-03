經濟

蔚來季績遜預期 股價急挫 預期首季交付升逾15% 勝同業

【明報專訊】去年股價急升的電動車中概股蔚來（NIO），在周一美股收市後公布季績及首季指引，去季淨虧損為14.92億元（人民幣‧下同），按季擴大25.6%，但按年收窄48.4%。每股虧損為0.16美元，差過市場預期的0.06美元。總收入按季上升46.7%至66.41億元（約10.17億美元），較預期10.37億美元低。不過，蔚來首季交付預期好過中資同業理想汽車（LI）。

明報記者 歐陽偉昉

蔚來周二開盤與其他中資電動車股一同下跌，開市早段報45.84美元，下跌8%。

首季總收入料逾73億人幣

蔚來公布去季交付量為17,353輛創歷來紀錄，今年首季更預期將按季上升15%至18%，達到2萬至2.05萬輛；相對理想汽車預期首季交付量下跌逾兩成至最多1.15萬輛為佳。

蔚來透露，今年1月及2月的交付量，已分別達7225輛及5578輛，按年大增3.52倍及6.89倍，即首兩個月已達至1.28萬輛。蔚來又預期，首季總收入為73.82億至75.57億元，按季上升11.2%至13.8%。

去年全年，蔚來交付量按年上升1.12倍至4.37萬輛，總收入按年上升1.07倍至162.57億元，淨虧損按年收窄一半至56.1億元，不過毛利率按年收窄3.8個百分點至11.5%。

汽車芯片供應緊張 無礙生產需求

近期汽車芯片供應緊張，蔚來董事長兼首席行政官李斌在業績電話會議中表示，對第二季汽車生產有影響，不過基本仍能滿足正常生產需求，預計第二季交付量會維持每月7500輛，即是該公司最高產能。

至於Tesla（TSLA）在中國市場推出低價車款，李斌回應指Tesla是靠新聞焦點帶來「脈衝式銷售」，強調蔚來會通過服務網絡、改進體驗等逐步提高銷售，不會跟隨減價帶來毛利率提升。

富豪2030年起只售電動車

此外，瑞典富豪（Volvo）汽車公布，2030年起該公司只會銷售電動車，因應公司電動車銷售激增，因此加快實施該計劃；預計至2025年電動車將佔其銷售至一半，另一半是油電混能汽車。

富豪在昨日公布第二款純電動車款，並只會在網上銷售。早前，富豪與吉利（0175）公布了一系列有關電動車的合作。

相關字詞﹕沃爾沃 蔚來汽車 吉利汽車 電動車 中概股

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