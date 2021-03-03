經濟

Zoom去年淨利潤升逾8.5倍

【明報專訊】視像會議軟件Zoom周一（1日）美股收市後公布上一個財年業績，截至今年1月底為止，受惠於用戶人數增長，公司收入按年增加3.3倍至26.51億美元。在非公認會計準則（Non-GAAP）下，Zoom淨利潤為9.96億美元或每股3.34美元，以對上一個財年的1.01億美元或每股0.35美元計算，兩者均按年升逾8.5倍，多項數據都較Zoom原定指引及市場預期更佳。

表現勝預期 開市後升幅收窄至1％

Zoom表現勝預期，刺激其股價在周一盤後和昨天盤前分別升近一成，但開市升幅迅速收窄，至昨晚11時半只升1％。公司宣布最新指引，今年首季營收錄9億至9.05億美元，Non-GAAP經營利潤料錄得2.95億至3億美元；截至2022年1月底止財年料錄得37.6億至37.8億美元營收，Non-GAAP經營利潤料錄得11.25億至11.45億美元。資料顯示，Zoom於過去12個月，付費逾10萬美元的客戶共有1644名，勝市場預期的1474名，數量按年增1.6倍。公司職員多於10名以上企業客戶，期內則有46.7萬家，按年上升4.7倍。

Zoom創辦人兼執行長袁征於業績會議上表示，公司已為今個年度的強勁增長做好準備。隨疫苗面世，憧憬生活重拾正軌，但袁征則認為即使企業陸續讓員工回到公司上班，但員工仍需保持社交距離，預料將繼續支撐市場對視像會議軟件的需求。

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