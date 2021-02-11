SOGO母企利福去年純利急挫92.7％

銅鑼灣SOGO銷售跌17.5% 跑輸大市

集團表示，受疫情防控措施影響，導致旗下兩間SOGO去年顧客人流大幅減少，當中銅鑼灣SOGO全年銷售額按年跌36.2%，整體客流量按年跌38.7%，逗留購買比率則按年升6.5個百分點至40.3%，平均每宗交易額（不包括崇光超市）維持約1490元。尖沙嘴SOGO銷售額更按年下跌57.7%，客流量及逗留購買比率均錄得下跌。

不過，受惠於下半年第四波疫情11月爆發前的限聚措施的放寬，本地消費曾出現短暫復蘇。銅鑼灣SOGO下半年銷售額下跌約17.5%，跌幅較上半年的49.3%顯著收窄，尖沙嘴SOGO銷售額跌幅則由上半年71.1％收窄至31.7％，惟對比同期本港整體零售跌12.8%仍較遜色，罕有地「跑輸大市」。

利福預期，本地疫情變化無常及持續限制跨境旅遊，今年零售業務將持續面臨壓力，但市場憧憬疫苗能帶來一定程度的穩定作用，並於年底前回復正常，考慮到疫情的不可預測性，認為本地零售市場在中期內復蘇的時機及規模仍難以預測。