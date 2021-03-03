疫情重創 海港酒店業務蝕2.95億

基礎盈利跌5% 派特別息7仙

集團雖因虧損停派常規股息，但是因為內地發展物業錄得5.04億元的一次性稅項撥回，基礎淨溢利只按年減少5%至4.13億元，因此決議改派特別中期息每股0.07元。

海港企業集團主席吳天海表示，「宅度假」業務成為酒店業務唯一實質收入來源，期內酒店收入按年下跌54%。不過，旗下中環The Murray入住率方面取得驕人成績，每間可出租客房收入更是冠絕直接競爭對手。常州馬哥孛羅酒店則持續錄得營業虧損。

集團現時尚經營馬哥孛羅香港酒店商場及星光行部分單位等在港投資物業。年內受到實施多輪社交距離措施的影響，租戶承受巨大損失，加上營業額租金分成大減及提供租金減免，收入及營業盈利分別按年大減36%及39%，營業盈利只餘2.07億元。

隨着持股80%的蘇州國際金融中心部分期數落成，發展物業收入按年大增逾66倍至25.34億元，營業盈利亦達4.48億元。