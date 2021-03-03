經濟

疫情重創 海港酒店業務蝕2.95億

【明報專訊】擁有The Murray等酒店、九倉置業（1997）旗下海港企業（0051）公布去年度業績，在疫情重創下，即使計入約5300萬元政府補貼，酒店業務營業虧損仍高達2.95億元，同時亦要為酒店及投資物業減值逾16億元，致整體由盈轉虧，虧損達11.19億元。集團在業績公告開首已指「2020年是記憶中酒店行業最艱辛的一年」，展望今年，跨境需求不太可能在短期內大增，需面對的挑戰與去年不遑多讓。

基礎盈利跌5% 派特別息7仙

集團雖因虧損停派常規股息，但是因為內地發展物業錄得5.04億元的一次性稅項撥回，基礎淨溢利只按年減少5%至4.13億元，因此決議改派特別中期息每股0.07元。

海港企業集團主席吳天海表示，「宅度假」業務成為酒店業務唯一實質收入來源，期內酒店收入按年下跌54%。不過，旗下中環The Murray入住率方面取得驕人成績，每間可出租客房收入更是冠絕直接競爭對手。常州馬哥孛羅酒店則持續錄得營業虧損。

集團現時尚經營馬哥孛羅香港酒店商場及星光行部分單位等在港投資物業。年內受到實施多輪社交距離措施的影響，租戶承受巨大損失，加上營業額租金分成大減及提供租金減免，收入及營業盈利分別按年大減36%及39%，營業盈利只餘2.07億元。

隨着持股80%的蘇州國際金融中心部分期數落成，發展物業收入按年大增逾66倍至25.34億元，營業盈利亦達4.48億元。

上 / 下一篇新聞

郭樹清陳茂波言論震散港股 印花稅再加之說現羅生門 恒指高位跌670點
郭樹清陳茂波言論震散港股 印花稅再加之說現羅生門 恒指高位跌670點
北水由淨流入變沽出
北水由淨流入變沽出
郭樹清警告今年壞帳增 貸款利率將回升
郭樹清警告今年壞帳增 貸款利率將回升
證監批准 歐冠昇5月正式掌港交所
證監批准 歐冠昇5月正式掌港交所
港鐵：與鷹君完成何文田站上蓋交易
港鐵：與鷹君完成何文田站上蓋交易
賽生暗盤僅升2% 「頭槌飛」恐輸錢 重複認購申請佔0.3% 較諾輝健康回落
賽生暗盤僅升2% 「頭槌飛」恐輸錢 重複認購申請佔0.3% 較諾輝健康回落
百度傳最快本周上市聆訊
百度傳最快本周上市聆訊
螞蟻擬回購員工持股 協助變現
螞蟻擬回購員工持股 協助變現
SOGO母企利福去年純利急挫92.7％
SOGO母企利福去年純利急挫92.7％
Zoom去年淨利潤升逾8.5倍
Zoom去年淨利潤升逾8.5倍
中建材883億人民幣售4家水泥廠
中建材883億人民幣售4家水泥廠
蔚來季績遜預期 股價急挫 預期首季交付升逾15% 勝同業
蔚來季績遜預期 股價急挫 預期首季交付升逾15% 勝同業
內房銷售強勁 恒大今年首兩月增3.6%
內房銷售強勁 恒大今年首兩月增3.6%
山東墨龍7前高層 法庭禁任董事7至9年
山東墨龍7前高層 法庭禁任董事7至9年
理文造紙去年純利增8.9%
理文造紙去年純利增8.9%
芝交所申美首隻比特幣ETF上市 待證交會批 比特幣曾重上5萬美元
芝交所申美首隻比特幣ETF上市 待證交會批 比特幣曾重上5萬美元
OPEC+周四開會 料商增產多少
OPEC+周四開會 料商增產多少
美議員提徵《超級富豪稅》 貝索斯每年恐多交421億
美議員提徵《超級富豪稅》 貝索斯每年恐多交421億
張兆聰：巿况仍處調整 候位買騰訊銀娛
張兆聰：巿况仍處調整 候位買騰訊銀娛
植耀輝：買一拖 不如買濰柴
植耀輝：買一拖 不如買濰柴
技術取勝：信義光能跌穿近日低位
技術取勝：信義光能跌穿近日低位
劉思明：基建建材股強勢 信義玻璃可吸
劉思明：基建建材股強勢 信義玻璃可吸
周顯：SPAC比殼股更「虛」
周顯：SPAC比殼股更「虛」
湯文亮：歐美國家領導人應該睇春晚
湯文亮：歐美國家領導人應該睇春晚
九倉種植道洋房租135萬 料全港最貴 同系山頂道豪宅呎售9.2萬 創項目新高
九倉種植道洋房租135萬 料全港最貴 同系山頂道豪宅呎售9.2萬 創項目新高
港島7年最大型新盤 晉環最快月內出擊
港島7年最大型新盤 晉環最快月內出擊
尚悅‧天城擬下周公布招標詳情
尚悅‧天城擬下周公布招標詳情
元朗本月9成交 溱柏3房零議價780萬沽
元朗本月9成交 溱柏3房零議價780萬沽
長江中心中層呎租170 逾1年高位
長江中心中層呎租170 逾1年高位
金朝陽相關人士申荃灣工廈建數據中心
金朝陽相關人士申荃灣工廈建數據中心
瑞士百達資產黃思遠：經濟重回軌道 利好全球股市
瑞士百達資產黃思遠：經濟重回軌道 利好全球股市