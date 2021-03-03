經濟

螞蟻擬回購員工持股 協助變現

【明報專訊】阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團去年的上市計劃被煞停，據《華爾街日報》報道，面對員工低落的士氣，螞蟻集團執行董事長井賢棟在內部網站稱，集團最終會上市，肯定會成為一家公眾公司，目前則會設法幫助員工的部分股份變現。

井賢棟安撫員工：螞蟻最終會上市

《華爾街日報》報道表示，有螞蟻員工透過內部網站，查詢有關集團的未來走向及人才的挽留方案。井賢棟回覆稱，管理層目前正梳理薪酬和激勵體系，並為員工制訂一套「短期的流動性解決方案」，將於4月生效。報道再引述知情人士透露，上述解決方案可能涉及一項從員工手中買回部分股份計劃。

螞蟻擁有約1.6萬多名員工，於去年計劃上市時，向大部分員工派發基於股票的薪酬，以待上市後讓員工可從中獲利。但隨着兩地上市計劃被煞停，以及公司被迫整改多項業務，削減高風險業務，更需遵守金融監管的規定，相關措施更抑制螞蟻的盈利增長。亦有投資者因螞蟻的改組而降低其估值。報道稱，多項不利因素令集團員工士氣低落，更令員工手上的股票無法兌現。

對於上市計劃，井賢棟在內部網站回覆時強調，螞蟻會成為一家公眾公司，亦對此始終充滿信心。他強調，目前首要是按照監管要求整改業務，惟未作出詳細說明。昨日，中銀保監主席郭樹清在發布會上重申，互聯網平台所辦的銀行、小貸公司、消費金融公司等，都必須和其他金融機構一樣，有充足的資本，及接受監管。

另外，英國《金融時報》引述知情人士透露，人行對螞蟻分享信貸數據的進展表示不滿意，抱怨螞蟻於分享數據上欠缺細節，以及分享頻率不高。報道提及，螞蟻每月向人行提交簡明的個人及企業信貸紀錄，當中僅覆蓋其總交易額，從信貸風險管理角度而言，當局難以而評檢當中的信用評級。

《金融時報》：人行不滿螞蟻數據分享進展

報道表示，螞蟻以未取得客戶同意為由，拒絕向人行分享更多數據，但人行要求螞蟻以「分享數據才能使用服務」為由，讓更多客戶數據可與人行分享。報道又引述人行前官員表示，儘管人行獲得螞蟻的數據，但缺乏分析相關數據的能力和技術。

阿里巴巴（9988）昨日全日低走，收報229.4元，全日跌近2.2％，成交額達65.73億元。

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