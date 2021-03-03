賽生暗盤僅升2% 「頭槌飛」恐輸錢 重複認購申請佔0.3% 較諾輝健康回落

明報記者 馬迪帆

賽生藥業上限定價每股18.8元，昨日暗盤價卻一度「穿底」，該股於輝立暗盤收報19.18元，升2%，每手500股帳面僅賺190元。於富途暗盤表現略好，升2.7%，每手帳賺250元。於耀才暗盤則升2.6%。

「乙組頭」四成人僅獲兩手

賽生本次上市共獲約43.6萬人認購，公開發售超購1067倍，國際配售超購9倍。認購反應熱烈下，一手中籤率僅有3%，認購140手才穩中一手。分配方面仍競爭激烈，「乙組頭」每張飛大約要570萬元，共有8000人入飛，但最終約四成申請人僅獲兩手，其餘人獲三手。按昨日輝立暗盤升幅，分別帳賺380元及570元。

超購1067倍 一手中籤率僅3%

賽生暗盤股價表現失色下，孖展大戶或要蝕息離場，今次共用167份「頂頭槌飛」認購申請，以每份申請涉資1.1億元、券商普遍為賽生孖展提供3厘息計，假設借盡九成孖展，計息期7日，孖展息約為5.7萬元。每名大戶最終僅獲派20手，首日須升21%才能打和。

按昨日輝立暗盤升幅，每張頭槌飛需蝕息約5.3萬元。倘按富途及部分中資券商提供孖展利息達4厘計算，昨日蝕息約7.2萬元。

朝雲孖展151.72億 超購48倍

新股氣氛降溫，此前備受期待的另一新股、內地著名品牌立白旗下家居護理用品商朝雲集團（6601）將於今日截止認購，昨日孖展已截飛。雖早前市場期待，但最終認購反應未算熱烈。

統計本地7家券商，截至昨日共計借出151.72億元孖展。各券商中，富途借出孖展最多，錄得46.82億元，緊隨其後的中資券商華泰借出33.9億元。

汽車之家通過上市聆訊

該股公開發售集資額3.07億元，僅計券商孖展，超購48倍，公司擬於下周三（3月10日）掛牌。現時本地仍有兩隻新股正招股，分別為森松國際（2155）及久久王（1927）。此外，內地車網汽車之家（Autohome）日前通過港交所聆訊，保薦人為中金、高盛及瑞信。上市前，平保（2318）持有公司49%股權。