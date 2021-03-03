經濟

賽生暗盤僅升2% 「頭槌飛」恐輸錢 重複認購申請佔0.3% 較諾輝健康回落

【明報專訊】新股熱潮減退，背靠德福資本、鼎暉投資等基金的藥企賽生藥業（6600）今日掛牌，雖然超購逾千倍，但昨日暗盤交易僅升2%，預料「頂頭槌飛」要慘蝕約13萬元。同時，重複認購亦似見回落，賽生今次識別出的重複認購申請數量約有近1300份，佔全部申請約0.3%，較此前大熱生科新股諾輝健康（6606）高達1.1%的比例顯著回落（見表）。

明報記者 馬迪帆

賽生藥業上限定價每股18.8元，昨日暗盤價卻一度「穿底」，該股於輝立暗盤收報19.18元，升2%，每手500股帳面僅賺190元。於富途暗盤表現略好，升2.7%，每手帳賺250元。於耀才暗盤則升2.6%。

「乙組頭」四成人僅獲兩手

賽生本次上市共獲約43.6萬人認購，公開發售超購1067倍，國際配售超購9倍。認購反應熱烈下，一手中籤率僅有3%，認購140手才穩中一手。分配方面仍競爭激烈，「乙組頭」每張飛大約要570萬元，共有8000人入飛，但最終約四成申請人僅獲兩手，其餘人獲三手。按昨日輝立暗盤升幅，分別帳賺380元及570元。

超購1067倍 一手中籤率僅3%

賽生暗盤股價表現失色下，孖展大戶或要蝕息離場，今次共用167份「頂頭槌飛」認購申請，以每份申請涉資1.1億元、券商普遍為賽生孖展提供3厘息計，假設借盡九成孖展，計息期7日，孖展息約為5.7萬元。每名大戶最終僅獲派20手，首日須升21%才能打和。

按昨日輝立暗盤升幅，每張頭槌飛需蝕息約5.3萬元。倘按富途及部分中資券商提供孖展利息達4厘計算，昨日蝕息約7.2萬元。

朝雲孖展151.72億 超購48倍

新股氣氛降溫，此前備受期待的另一新股、內地著名品牌立白旗下家居護理用品商朝雲集團（6601）將於今日截止認購，昨日孖展已截飛。雖早前市場期待，但最終認購反應未算熱烈。

統計本地7家券商，截至昨日共計借出151.72億元孖展。各券商中，富途借出孖展最多，錄得46.82億元，緊隨其後的中資券商華泰借出33.9億元。

汽車之家通過上市聆訊

該股公開發售集資額3.07億元，僅計券商孖展，超購48倍，公司擬於下周三（3月10日）掛牌。現時本地仍有兩隻新股正招股，分別為森松國際（2155）及久久王（1927）。此外，內地車網汽車之家（Autohome）日前通過港交所聆訊，保薦人為中金、高盛及瑞信。上市前，平保（2318）持有公司49%股權。

上 / 下一篇新聞

郭樹清陳茂波言論震散港股 印花稅再加之說現羅生門 恒指高位跌670點
郭樹清陳茂波言論震散港股 印花稅再加之說現羅生門 恒指高位跌670點
北水由淨流入變沽出
北水由淨流入變沽出
郭樹清警告今年壞帳增 貸款利率將回升
郭樹清警告今年壞帳增 貸款利率將回升
證監批准 歐冠昇5月正式掌港交所
證監批准 歐冠昇5月正式掌港交所
港鐵：與鷹君完成何文田站上蓋交易
港鐵：與鷹君完成何文田站上蓋交易
百度傳最快本周上市聆訊
百度傳最快本周上市聆訊
螞蟻擬回購員工持股 協助變現
螞蟻擬回購員工持股 協助變現
疫情重創 海港酒店業務蝕2.95億
疫情重創 海港酒店業務蝕2.95億
SOGO母企利福去年純利急挫92.7％
SOGO母企利福去年純利急挫92.7％
Zoom去年淨利潤升逾8.5倍
Zoom去年淨利潤升逾8.5倍
中建材883億人民幣售4家水泥廠
中建材883億人民幣售4家水泥廠
蔚來季績遜預期 股價急挫 預期首季交付升逾15% 勝同業
蔚來季績遜預期 股價急挫 預期首季交付升逾15% 勝同業
內房銷售強勁 恒大今年首兩月增3.6%
內房銷售強勁 恒大今年首兩月增3.6%
山東墨龍7前高層 法庭禁任董事7至9年
山東墨龍7前高層 法庭禁任董事7至9年
理文造紙去年純利增8.9%
理文造紙去年純利增8.9%
芝交所申美首隻比特幣ETF上市 待證交會批 比特幣曾重上5萬美元
芝交所申美首隻比特幣ETF上市 待證交會批 比特幣曾重上5萬美元
OPEC+周四開會 料商增產多少
OPEC+周四開會 料商增產多少
美議員提徵《超級富豪稅》 貝索斯每年恐多交421億
美議員提徵《超級富豪稅》 貝索斯每年恐多交421億
張兆聰：巿况仍處調整 候位買騰訊銀娛
張兆聰：巿况仍處調整 候位買騰訊銀娛
植耀輝：買一拖 不如買濰柴
植耀輝：買一拖 不如買濰柴
技術取勝：信義光能跌穿近日低位
技術取勝：信義光能跌穿近日低位
劉思明：基建建材股強勢 信義玻璃可吸
劉思明：基建建材股強勢 信義玻璃可吸
周顯：SPAC比殼股更「虛」
周顯：SPAC比殼股更「虛」
湯文亮：歐美國家領導人應該睇春晚
湯文亮：歐美國家領導人應該睇春晚
九倉種植道洋房租135萬 料全港最貴 同系山頂道豪宅呎售9.2萬 創項目新高
九倉種植道洋房租135萬 料全港最貴 同系山頂道豪宅呎售9.2萬 創項目新高
港島7年最大型新盤 晉環最快月內出擊
港島7年最大型新盤 晉環最快月內出擊
尚悅‧天城擬下周公布招標詳情
尚悅‧天城擬下周公布招標詳情
元朗本月9成交 溱柏3房零議價780萬沽
元朗本月9成交 溱柏3房零議價780萬沽
長江中心中層呎租170 逾1年高位
長江中心中層呎租170 逾1年高位
金朝陽相關人士申荃灣工廈建數據中心
金朝陽相關人士申荃灣工廈建數據中心
瑞士百達資產黃思遠：經濟重回軌道 利好全球股市
瑞士百達資產黃思遠：經濟重回軌道 利好全球股市